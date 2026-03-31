Труханов готується оскаржувати указ президента в суді

Колишній мер Одеси Геннадій Труханов, якому у 2025 році припинили українське громадянство, продовжує отримувати пенсію. Про це він розповів в інтерв’ю «Суспільному», опублікованому 31 березня.

Зі слів Труханова, йому видали довідку з фото, яка ідентифікує його як особу, позбавлену громадянства. Покидати Одеську область він не має права через судові зобов’язання, а його рахунки заблоковані.

«Я знав, що рахунки заблокують. Тому заздалегідь зняв усе, що зберігалось у банках, – заробітну плату, накопичення. Мав на це право. Ці гроші в мене є, так і живу. Ще отримую пенсію – 20 тис. грн. Поки що не чіпали. Що буде далі – не знаю», – розповів експосадовець.

Труханов висловив думку, що рішення про припинення його громадянства п’ять місяців тому є незаконним. 61-річний чоловік наразі зібрав усі документи для оскарження указу президента.

Згідно з декларацією ексмера Одеси за 2025 рік, Труханов володів приблизно 1 млн грн готівкою, 169 тис. доларів готівкою та 10 тис. євро готівкою. Водночас на банківському рахунку посадовця було 128 грн.

Позбавлення громадянства та підозри Геннадія Труханова

14 жовтня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ про припинення українського громадянства ексмера Одеси Геннадія Труханова. Сам експосадовець назвав це рішення «фальсифікацією». Труханов заявив, що оскаржуватиме указ в судах.

Пізніше слідчі СБУ повідомили, що Труханова позбавили українського громадянства. Служба безпеки оприлюднила копії документів, які нібито підтверджували наявність в нього чинного російського громадянства. Згідно з документами, 15 грудня 2015 року Труханов отримав закордонний паспорт Росії. Документ, виданий на 10 років, залишався чинним на той момент.

Слідчі зазначали, що у 2017 році представники Труханова подали заяву до російських уповноважених органів, після чого суд у Московській області анулював дію його внутрішнього паспорта. Однак у додаткових роз’ясненнях було зазначено, що скасування чи відмова особи від такого документа «не призводить до втрати громадянства Російської Федерації, набутого особою на законних підставах».

15 жовтня журналісти-розслідувачі видання The Insider назвали копію російського паспорта міського голови Одеси Геннадія Труханова, яку оприлюднила Служба безпеки України, підробкою. Медіа пояснювало, що номер документа, який опублікувала СБУ, вказує на те, що він був виданий 2 листопада 2010 року, а не в грудні 2015 року. За даними журналістів, паспорт із таким номером дійсно був виданий цього дня, але не Труханову, а громадянці РФ Татьянє, яка потім з цим паспортом перетинала російський кордон. Крім того, видання зазначало, що ім’я Геннадій латинськими літерами має транслітеруватися з двома n, а на копії від СБУ – одна літера.

28 жовтня ексмер Одеси Геннадій Труханов та ще восьмеро посадовців Одеської міської ради та КП «Міські дороги» отримали підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час сильних злив в місті 30 вересня. Тоді внаслідок негоди загинули дев’ятеро людей.

31 жовтня Печерський райсуд призначив Геннадію Труханову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 грудня. У грудні суд продовжив запобіжний захід ще на місяць.

21 січня Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова на особисте зобов’язання.

У лютому Труханов заявив, що його адвокати отримали офіційні документи, які нібито підтверджують відсутність у нього громадянства Російської Федерації.