Національна поліція повідомила колишньому меру Одеси Геннадію Труханову та його підлеглим про підозру – у службовій недбалості через невжиття заходів під час повені в місті 30 вересня. Жертвами сильної зливи в Одесі стали десятеро людей. Про це повідомила «Українська правда» та місцеві медіа з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

За даними співрозмовників, увечері 28 жовтня Труханову та сімом його підлеглим вручили підозру через невжиття заходів до, під час та після негоди в Одесі.

Також було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Зауважимо, на момент публікації новини офіційних коментарів від поліції та самого Геннадія Труханова не надходило.

Вручення підозри Геннадію Труханову (фото з телеграм-каналу журналістки Ірини Гриб)

Нагадаємо, 30 вересня в Одесі тривали сильні зливи, за сім годин там випала двомісячна норма опадів. Дощі затопили низку вулиць. Повідомлялось, що внаслідок негоди загинули десятеро людей, зокрема восьмирічна дівчинка.

3 жовтня одеські правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею «Службова недбалість, що призвела до загибелі людей» (ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком на вісім років та заборону обіймати певні посади протягом трьох років.

Позбавлення громадянства Геннадія Труханова – що відомо

14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав «підтвердження наявність російського громадянства в деяких людей» і підписав укази щодо них. За даними медіа, ішлося про мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього нардепа від забороненої «Партії регіонів» Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

Геннадій Труханов назвав рішення про припинення його українського громадянства «фальсифікацією». Труханов також заявив, що оскаржуватиме це рішення в судах.

15 жовтня журналісти-розслідувачі видання The Insider назвали підробкою копію російського паспорта міського голови Одеси Геннадія Труханова, яку оприлюднила Служба безпеки України.