The Insider стверджує, що СБУ оприлюднила фальшиві підтвердження наявності в Труханова російського паспорта

Журналісти-розслідувачі видання The Insider назвали підробкою копію російського паспорта міського голови Одеси Геннадія Труханова, яку оприлюднила Служба безпеки України. Про це йдеться у матеріалі The Insider, опублікованого у середу, 15 жовтня.

The Insider з посиланням на російські бази даних пише, що Труханов дійсно мав два російські паспорти й номер одного з них починається на 4604. Документ виданий 15 квітня 2003 року, але згодом був втрачений. 24 березня 2011 року Головне управління МВС у Московській області видало Труханову другий паспорт «замість втраченого», його номер починається з цифр 4611. The Insider також отримав доступ до заяви Труханова на видачу цього паспорта «у зв'язку з досягненням 45-річного віку».

Заява Труханова на отримання російського паспорта

У вівторок, 14 жовтня, СБУ оприлюднила копії документів, які мали підтвердити наявність в мера Одеси чинного російського громадянства та закордонного паспорта. Водночас The Insider стверджує, що копія закордонного паспорта РФ, що оприлюднена СБУ, – фальшивка. Номер документа вказує на те, що він був виданий 2 листопада 2010 року, а не в грудні 2015 року. За даними журналістів, паспорт із таким номером дійсно був виданий цього дня, але не Труханову, а громадянці РФ Татьянє, яка потім з цим паспортом перетинала російський кордон. Крім того, журналісти вказують, що ім’я Геннадій латинськими літерами має транслітеруватися також з двома n, а на копії від СБУ – одна літера.

Копія закордонного російського паспорта Труханова, опублікована СБУ

Журналісти також вказують, що за даними російських баз, після початку війни Росії проти України у ​​2014 році Труханов не приїжджав до РФ й нічого не вказує не те, що він має актуальний російський закордонний паспорт.

Крім того, приїзд до Росії спричинив би Труханову проблеми з російськими спецслужбами, оскільки ті цікавилися мером Одеси через його «причетність до розвитку українських подій 2013–2014 років».

Нагадаємо, 13 жовтня, на сайті Офісу президента зареєстрували петицію з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова. Автор петиції Мирослав Откович стверджував, що в умовах повномасштабної війни подвійне громадянство мера Одеси, про яке писали українські медіа, становить загрозу для безпеки країни. Вже вранці 14 жовтня петиція набрала необхідні 25 тис. підписів.

Вдень 14 жовтня президент Володимир Зеленський після наради щодо безпекової ситуації в деяких регіонах України повідомив, що отримав «підтвердження наявність російського громадянства в деяких людей» і підписав укази щодо них. За даними ЗМІ, йшлося про мера Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від забороненої «Партії регіонів» Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

Геннадій Труханов назвав рішення про припинення його українського громадянства «фальсифікацією» і заявив, що оскаржуватиме його в судах.