Труханов заявив, що оскаржуватиме рішення про припинення його українського громадянства в судах

Меру Одеси Геннадію Труханову припинили українське громадянство через наявність у нього громадянства Росії та закордонного паспорта країни-агресорки. Відповідне рішення ухвалила комісія при президентові України з питань громадянства, повідомили в пресцентрі Служби безпеки України у вівторок, 14 жовтня.

«Рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки й затверджене Указом Президента України», – пояснили у відомстві.

Слідчі СБУ оприлюднили копії документів, які підтверджують наявність в Геннадія Труханова чинного російського громадянства та закордонного паспорта.

Згідно з документами, 15 грудня 2015 року, вже після початку агресії проти України й окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт Росії. Документ, виданий на 10 років, залишається чинним на сьогодні.

Слідству відомо, що у 2017 році представники Труханова подали заяву до російських уповноважених органів, після чого суд у Московській області анулював дію його внутрішнього паспорта. Однак у додаткових роз’ясненнях було зазначено, що скасування чи відмова особи від такого документа «не влечет лишение гражданства Российской Федерации, приобретенного лицом на законном основании» («не призводить до втрати громадянства Російської Федерації, набутого особою на законних підставах»).

Таким чином, Геннадій Труханов досі залишається громадянином країни-агресора. Окрім того, у базі даних «Федеральної податкової служби РФ» зареєстровано його ідентифікаційний код.

Нагадаємо, 14 жовтня президент Володимир Зеленський після наради щодо безпекової ситуації в деяких регіонах України повідомив, що отримав «підтвердження наявність російського громадянства в деяких людей» і підписав укази щодо них.

Згодом медіа з посиланням на джерела уточнили, що президент припинив українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від забороненої «Партії регіонів» Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна. За даними медіа, згадані укази не публікуються відкрито через наявність у них персональних даних.

Сам Труханов назвав рішення про припинення його українського громадянства «фальсифікацією» і заявив, що оскаржуватиме його в судах.

Днем раніше, 13 жовтня, на сайті Офісу президента зареєстрували петицію з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова. Автор петиції Мирослав Откович стверджував, що в умовах повномасштабної війни подвійне громадянство мера Одеси, про яке писали українські медіа, становить загрозу для безпеки країни.

Також Откович заявив, що трагічна загибель одеситів під час зливи 30 вересня цього року ще більше «загострила недовіру до міського голови». Лише за добу згадана петиція набрала необхідні 25 тис. підписів.