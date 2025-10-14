Труханов очолює Одесу з 2014 року

Міський голова Одеси Геннадій Труханов назвав рішення про припинення його українського громадянства «фальсифікацією» і заявив, що оскаржуватиме його в суді. Про це він сказав в етері «Суспільного» 14 жовтня.

«Я не міг ні фізично, ні юридично отримати громадянство чи паспорти Російської Федерації. Щоб їх отримати, мені необхідно було бути там (в Росії, – ред.), а я не виїжджав. Про це свідчать дані про перетин кордону мною у 2015-2016 роках», – зокрема сказав Труханов.

Мер Одеси пригадав, що у 2022 році Служба безпеки України за дорученням президента Володимира Зеленського вже проводила перевірку на наявність в нього громадянства чи паспортів РФ. Водночас СБУ тоді не знайшла жодних підтверджень.

Він також заявив, що планує звернутись до судів в Україні та Європейського суду з прав людини для оскарження президентського рішення.

За словами Геннадія Труханова, згідно зі законом він залишиться міським головою Одеси до того часу, поки депутати Одеської міськради не проголосують за дострокове припинення його повноважень. Труханов обіймає посаду мера міста з 2014 року.

14 жовтня стало відомо, що президент Володимир Зеленський припинив українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від забороненої «Партії регіонів» Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна. У згаданих громадян СБУ встановила наявність російського громадянства. За даними медіа, згадані укази не публікуються відкрито через наявність у них персональних даних.

Сам Володимир Зеленський після наради щодо безпекової ситуації в деяких регіонах України повідомив, що отримав «підтвердження наявність російського громадянства в деяких людей» і підписав укази щодо них.

Нагадаємо, у 2016 та 2018 роках журналісти-розслідувачі Hromadske та «Слідство.Інфо» опублікували докази наявності у мера Одеси Геннадія Труханова російського громадянства. Зокрема, фото російського паспорта Труханова потрапило у мережу під час витоку документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca. Тоді СБУ перевіряла інформацію про російське громадянство мера Одеси, однак прямих доказів так і не знайшла.

13 жовтня на сайті Офісу президента зареєстрували петицію з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова. Автор петиції Мирослав Откович стверджував, що в умовах повномасштабної війни подвійне громадянство мера Одеси становить загрозу для безпеки України.

Також Откович заявив, що трагічна загибель одеситів під час зливи 30 вересня цього року ще більше «загострила недовіру до міського голови». Лише за добу згадана петиція набрала необхідні 25 тис. підписів.