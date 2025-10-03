Внаслідок негоди в Одесі загинули 10 людей

В Одесі правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом загибелі 10 людей під час негоди. Про це у суботу, 3 жовтня, повідомило «Суспільне» з посилання на речницю Одеської обласної прокуратури Інну Вербу.

За словами Інни Верби, у межах кримінального провадження наразі слідчі збирають та досліджують докази щодо можливої причетності посадовців Одеської міськради, а також її підрозділів. Йдеться, зокрема, про неналежне утримання дренажно-водовідвідної системи та невжиття заходів для належного водовідведення.

Кримінальне провадження відкрили за статтею «Службова недбалість, що призвела до загибелі людей» (ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України). Винуватцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на вісім років, їх також можуть позбавити права протягом трьох років обіймати певні посади. Водночас речниця обласної прокуратури не уточнила, чи отримав хтось із посадовців підозри.

Як повідомляв ZAXID.NET, 30 вересня в Одесі тривали сильні зливи, за сім годин там випала двомісячна норма опадів. Дощі затопили низку вулиць. Спочатку повідомлялось, що внаслідок негоди загинули дев'ятеро людей, зокрема, восьмирічна дівчинка. Однак згодом стало відомо, що жертвами негоди стали десятеро людей.