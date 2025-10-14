Геннадія Труханова пропонують позбавити українського громадянства

Електронна петиція з проханням позбавити міського голову Одеси Геннадія Труханова за добу набрала необхідні 25 тис. підписів. Про це стало відомо з сайту Офісу президента.

Петицію «Щодо припинення громадянства України Одеського міського голови Геннадія Труханова» зареєстрували у понеділок, 13 жовтня. Її автор Мирослав Откович зауважує, що журналісти-розслідувачі неодноразово публікували докази наявності в Труханова паспорта РФ та російського податкового номера. Автор петиції стверджує, що в умовах повномасштабної війни подвійне громадянство мера Одеси становить загрозу для безпеки України.

«Ситуація створює потенційні ризики для національної безпеки та підриває довіру громадян до місцевої влади. Відстоювання Геннадієм Трухановим у публічному просторі вигідних державі-агресору наративів, а також захист пам’ятників, що містять символіку російської імперської політики (згідно з офіційно оприлюдненим переліком Українського інституту національної пам’яті), лише підтверджує потенційний ризик від діяльності Труханова для національної безпеки та оборони держави», – йдеться у тексті петиції.

Крім того, на думку автора документа, що трагічна загибель одеситів під час зливи 30 вересня цього року ще більше «загострила недовіру до міського голови», оскільки, стверджує Мирослав Откович, містян невчасно проінформували про негоду.

12 жовтня Геннадій Труханов у своєму телеграм-каналі вкотре заперечив наявність російського громадянства. За словами мера Одеси, фото паспорта РФ, які публікують у мережі, – фейкові.

«Це – чергова провокація. Я не знаю, кому це вигідно, можу лише припускати. Я проводжу власну перевірку і звертаюся до всіх уповноважених органів: зробіть правову і ретельну перевірку. Прошу президента та компетентні служби уважно подивитися на документи й встановити правду», – заявив Геннадій Труханов.

Станом на 11:05 вівторка, 14 жовтня, петиція набрала 27 439 підписів, але президент поки що не відповів на неї.

Зауважимо, що розслідувачі сайтів Hromadske та «Слідство.Інфо» у 2016 й 2018 роках публікували докази наявності у Труханова російського громадянства. Зокрема, фото російського паспорта Геннадія Труханова потрапило у мережу під час витоку документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca.

Ксерокопія російського паспорта Геннадія Труханова

СБУ перевіряла інформацію про російське громадянство Труханова, однак згодом заявила, що не знайшла цьому підтвердження.