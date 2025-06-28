Труханов звинуватив військового в тому, що він «розділяє суспільство»

Колишній тележурналіст, а нині військовослужбовець 122-ї окремої бригади територіальної оборони Мирослав Откович поцікавився у мера Одеси Геннадія Труханова, чому у місті досі стоїть пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. У відповідь мер запитав, чому чоловік не в окопі. Про це військовий розповів у коментарі УП в суботу, 28 червня.

Напередодні, 27 червня, Мирослав Откович був в Одесі з метою налагодження взаємодії з місцевими волонтерами та сприяння обороноздатності підрозділу. Прогулюючись біля міської ради, він побачив інсталяцію з уламками російських ракет та позначками ударів по кожному з українських міст.

«А знаєте, що цікаво? Що ця інсталяція стоїть поруч з адептом “руского міра” – пам’ятником Пушкіну… Не можуть в Ізраїлі стояти пам’ятники Гітлеру і Геббельсу. А в нас адепти “руского міра” стоять поруч з поґвалтованими знищеними українськими містами. Де логіка? Хто мені пояснить?» – запитує Откович.

Мирослав Откович намагається спитати Труханова про пам'ятник Пушкіну в Одесі. Відео надане УП pic.twitter.com/cmLiFcXYZk — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) June 28, 2025

Військовослужбовець у коментарі журналістам нагадав, що рішення про знесення пам’ятника Пушкіну в Одесі давно ухвалене, але так не виконане.

«Тому я вирішив запитати про це мера Одеси Труханова. Він випадково опинився поруч, і я скористався цією нагодою. Ви можете бачити на відео, як я представився і поставив запитання. Те, що я почув від нього, було не вперше, але все одно неприємно вражає: "Пушкін ні до чого", а ідеологічні маркери держави-агресора Труханова не бентежать», – пояснив він.

На відео, яким поділився Откович, видно, як військовий запитує Труханова, чи сприймає він пам’ятник «адепту руского міра» Пушкіну поруч з інсталяцією про постраждалі українські міста.

Геннадій Труханов відповів, що Пушкін для нього не «адепт руского міра», а історична постать. Він також запитав, чим для військового є оперний театр. Откович нагадав, що саме пам’ятник є частиною ідеології російського диктатора Владіміра Путіна, який вважає Одесу російським містом.

«Ви де працюєте? Що ви тут робите? Чому ви не в окопах?» – запитав Труханов і звинуватив військового в тому, що він «розділяє суспільство».

Нагадаємо, у вересні 2024 року голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що з Приморського бульвару Одеси демонтують пам’ятник Олександру Пушкіну, однак на це потрібне погодження з ЮНЕСКО, оскільки погруддя розташоване в охоронній зоні.