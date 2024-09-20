Пам'ятник Олександру Пушкіну розташований перед будівлею міськради на Біржовій площі

З Приморського бульвару Одеси демонтують пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв’ю на YouTube-каналі «Міста сили» 19 вересня.

«Він (пам’ятник – ред.) також в розпорядженні, є підпис щодо його зносу. Сьогодні розійшлися всі листи», — заявив Кіпер. І додав, що демонтажем монумента займатиметься не військова адміністрація.

Пам’ятник Олександру Пушкіну в Одесі

Бронзове погруддя з фонтаном, присвячене Олександру Пушкіну, спорудили у 1887-1889 роках на Приморському бульварі в Одесі. Гроші на його спорудження жертвували одесити. Пам'ятник складається з бюста, який встановлений на високий квадратний п'єдестал з граніту.

За свідоцтвами біографів, з червня 1823 року по липень 1824 року російський поет Пушкін жив в Одесі. Науковці кажуть, що тут він написав близько кілька десятків віршів та частину свого роману у віршах «Євгеній Онєгін».

Пропозиція знести пам’ятник російському діячеві надходила від активістів та жителів Одеси на адресу місцевої влади ще до лютого 2022 року. Натомість керівництво міста ігнорувало цей запит. Після початку повномасштабного вторгнення позиція містян щодо демонтажу радянських та імперських пам'ятників, зокрема і російському поету Олександру Пушкіну, що розташований перед будівлею міськради на Біржовій площі (раніше Думська – ред.), лише загостилась.

У листопаді 2023 року Кабінет міністрів вилучив пам'ятник Пушкіну з державного реєстру, що дозволило місцевій владі його демонтувати. Утім історико-топонімічна комісія Одеси рекомендувала пам'ятник російському поету залишити на місці.

У липні в інтерв’ю «Укрінформу» мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що пам’ятник російському письменнику Олександру Пушкіну потрібен місту. Міський голова також підкреслив, що відмова від цієї історичної постаті – це «страусина позиція».