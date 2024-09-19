В Україні у межах деколонізації перейменують 328 населених пунктів

У четвер, 19 вересня, Верховна Рада прийняла нову постанову про перейменування 328 населених пунктів у межах процесу деколонізації. Про це повідомили народні депутати, зокрема, Володимир В'ятрович та Роман Лозинський.

Компромісну постанову №12043 під час голосування у Верховній Раді підтримали 281 народний депутат.

«Це справді історичне рішення! Це те, що треба було зробити 33 роки тому. Ми заплатили страшенну ціну за те, аби нарешті як держава дозріти до цього рішення», – написав Роман Лозинський.

Зазначимо, що прийнята постанова не передбачає перейменування міст Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове та Первомайськ. За словами народного депутата Романа Лозинського, постанову щодо цих міст Верховна Рада розглядатиме на початку жовтня. Наразі у межах деколонізації в Україні отримають нові назви 4 райони, 10 міст, 56 селищ, 261 село.

Вінницька область:

село Дорожне Вінницького району на село Дорожнє;

село Некрасове Вінницького району на село Юзвин;

село Дзигівка Могилів-Подільського району на село Дзиґівка;

село Красне Тульчинського району на село Щасливе;

селище Пестеля Тульчинського району на селище Кільтява;

село Суворовське Тульчинського району на село Подільське;

село Ольгине Хмільницького району на село Ольжине;

селище Первомайське Хмільницького району на селище Постолове.

Волинська область:

село Підгородне Ковельського району на село Підгороднє;

село Рогові Смоляри Ковельського району на село Рогові Смолярі;

село Смоляри-Світязькі Ковельського району на село Смолярі-Світязькі;

село Столинські Смоляри Ковельського району на село Столинські Смолярі.

Закарпатська область:

село Пушкіно Берегівського району на село Міжлісне;

село Пещера Тячівського району на село Печера;

село Кибляри Ужгородського району на село Киблярі;

село Чертеж Ужгородського району на село Чертіж.

Київська область:

село Перше Травня Білоцерківського району на село Роська;

село Першотравневе Білоцерківського району на село Виговське;

село Червоні Яри Білоцерківського району на село Хрещатий Яр;

село Перше Травня Бориспільського району на село Княже;

село Переможець Броварського району на село Сотницьке;

село Перше Травня Броварського району на село Димівка;

село Першотравневе Броварського району на село Димівське;

село Чкаловка Вишгородського району на село Вишова;

село Красна Слобідка Обухівського району на село Слобідка;

село Перше Травня Обухівського району на село Гудимове;

село Гвардійське Фастівського району на село Козацьке.

Рівненська область:

село Московщина Дубенського району на село Щасливе;

село Мятин Дубенського району на село М’ятин;

село Придорожне Дубенського району на село Придорожнє.

Тернопільська область:

село Гвардійське Тернопільського району на село Гниловоди;

село Підгородне Тернопільського району на село Підгороднє.

Львівська область:

село Кіз’я Золочівського району на село Кізя;

село Підгородне Золочівського району на село Підгороднє;

село Червоне Золочівського району на село Галицьке;

село Чішки Золочівського району на село Чишки;

село Гончари Львівського району на село Гончарі;

село Красічин Львівського району на село Красичин;

село Листв’яний Стрийського району на село Листвяний;

Червоноградський район на Шептицький район;

місто Червоноград Червоноградського району на місто Шептицький;

село Іорданівка Яворівського району на село Йорданівка.

Хмельницька область:

село Червона Діброва Кам’янець-Подільського району на село Завалівська Діброва;

село Кушнирівка Хмельницького району на село Кушнірівка;

село Кушнирівська Слобідка Хмельницького району на село Кушнірівська Слобідка;

село Першотравневе Хмельницького району на село Березівка;

село Російська Буда Хмельницького району на село Розсохська Буда;

село Червона Дубина Хмельницького району на село Турщина;

село Червоний Случ Хмельницького району на село Слуцьке;

село Сморшки Шепетівського району на село Зморшки;

село Червоне Білогірської селищної територіальної громади Шепетівського району на село Калинове;

село Червоне Полонської міської територіальної громади Шепетівського району на село Андріївка.

З повним переліком перейменованих населених пунктів можна ознайомитись за посиланням.

Результати голосування народних депутатів (Фото: Володимира В'ятровича )

Нагадаємо, у середу, 18 вересня, Верховна Рада провалила голосування про деколонізацію 333 українських міст та сіл. Постанову підтримали лише 208 нардепів. Після чого парламентарі заблокували трибуну. Згодом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу повідомив, що на голосування винесуть нову постанову, з якої приберуть пʼять населених пунктів.