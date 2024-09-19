Епопея з перейменуванням Червонограда тривала понад рік

Верховна Рада на засіданні у четвер, 19 вересня, ухвалила рішення про перейменування 327 населених пунктів у межах законодаства про декомунізацію. Зокрема, місто Червоноград на Львівщині перейменували на Шептицький. За постанову проголосував 281 народний депутат.

За рішенням народних обранців, Червоноградський район також матиме нову назву – Шептицький район.

Окрім того, нові назви отримали ще вісім сіл Львівщини:

село Червоне Золочівського району – Галицьке,

село Кіз’я Золочівського району – Кізя,

село Підгородне Золочівського району – Підгороднє,

село Чішки Золочівського району – Чишки,

село Гончари Львівського району – Гончарі,

село Красічин Львівського району – Красичин,

село Листв’яний Стрийського району – Листвяний,

село Іорданівка Яворівського району – Йорданівка.

Раніше парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення перейменувати місто Червоноград на Львівщині на Шептицький.

Разом з тим частина місцевих мешканців під час громадського обговорення та електронного голосування виступили проти зміни назви Червонограда, запропонувавши перейменувати його на Червоноград. Під час електронного голосування варіант перейменування міста на Шептицький набрав 100 голосів і посів третю позицію.

Депутати Червоноградської міської ради не дійшли згоди щодо розгляду питання про звернення до парламенту з приводу перейменування міста, тому рішення ухвалила Верховна Рада.

Історична назва Червонограда – Кристинопіль. Місто у 1692 році заснував коронний гетьман Польщі Фелікс Казимир Потоцький і назвав його на честь своєї дружини Кристини Любомирської. Цю назву місто зберегло до 3 листопада 1951 року, коли указом президії Верховної Ради УРСР утворено Забузький район та Червоноградську міську раду.

У 1892 в Святоюрському монастирі отців Василіян в тодішньому Кристинополі складав обіти майбутній митрополит Андрей Шептицький. У цьому ж монастирі у 1898-1899 роках Андрей Шептицький викладав богослов'я.