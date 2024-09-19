44-річний нардеп Юрій Камельчук і раніше публічно виступав проти перейменування Червонограда на Шептицький

Обраний від «Слуги Народу» народний депутат із Червонограда Юрій Камельчук написав заяву про вихід із партії та склав повноваження члена ради Львівської обласної партійної організації. Своє рішення він пояснив незгодою із перейменуванням Верховною Радою міста Червоноград на Шептицький.

У четвер, 19 вересня, Юрій Камельчук, який і раніше відкрито виступав проти перейменування Червонограда без компромісу з мешканцями, повідомив, що він не погоджується з рішенням Верховної Ради про перейменування міста на Шептицький, тому написав заяву на ім’я голови партії «Слуга Народу» Олени Шуляк із проханням виключити його з партії «у зв’язку з незгодою з підходами і методами прийняття рішень». Також він повідомив, що складає з себе повноваження члена ради Львівської обласної партійної організації «Слуги Народу». До допису в соцмережах він додав фото відповідної заяви.

Заява Юрія Камельчука / фото Facebook

У дописі у Facebook він зазначив, що 19 вересня Верховна Рада, всупереч волі громади, змінила назву Червоноград на Шептицький і назвав це рішення «актом дерадянізації через коліно».

«Не можна проявити демократію через постанову, де 328 назв населених пунктів залежить від однієї кнопки. Ще й без обговорення. Чому так? Бо так домовились фракції. Напевно боялися знову розжертися у взаємних звинуваченнях», – зазначив Юрій Камельчук.

Він додав, що продовжить працювати у фракції та в Комітеті енергетики та в делегації ПАРЄ.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування Червонограда на Шептицький. Цьому передувала рекомендація Національної комісії зі стандартів державної мови. У жовтні 2023 року у Червонограді стартували громадські слухання щодо перейменування міста, де більшість присутніх виступили проти такої ініціативи та проголосували за перейменування Червонограда на Червоноград. На слуханнях навіть лунали антидержавні заяви про нелегітимність Верховної Ради.

Згодом спеціальна робоча група при міській раді затвердила 14 варіантів перейменування Червонограда, які виставили на електронне голосування. В ньому взяли участь лише 2823 мешканців із понад 65-тисячного міста. Найбільшу кількість голосів набрала пропозиція перейменувати місто на Червоноград (35%). На другому місці опинилася назва Кристинопіль (29,5%). Інші варіанти назв, зокрема й Шептицький, набрали менше 100 голосів.

44-річний Юрій Камельчук родом із Червонограда. На виборах у 2019 році пройшов до Верховної Ради IX скликання від партії «Слуга народу». Раніше НАБУ звинувачувало нардепа Юрія Камельчука у брехні в декларації, але його виправдав суд. Глава ВАКС скаржилася на Юрія Камельчука через втручання в роботу суду, також суд зобов’язав нардепа виплатити понад 50 тис. грн за матюки – Камельчук нецензурно обізвав керівника ДП «Львіввугілля». Нардеп потрапляв у скандал через неправильне паркування, а у 2020 році заявляв про шкідливість вакцинації.

Крім цього, фонд його дружини Тетяни Камельчук «Фонд родини Камельчуків» фігурує у справі переправлення ухилянтів, підозрюваною у якій є екс-нардепка від «Слуги народу» Людмила Марченко. Зараз у цій справі триває досудове розслідування.