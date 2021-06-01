Юрій Камельчук заявив, що порушення ПДР не було, а сам він «запальна людина»

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Юрій Камельчук поскандалив з активістами програми «ЗупиниЛося» через порушення правил паркування під будівлею Верховної Ради України.

Як йдеться на Facebook-сторінці проекту«ЗупиниЛося», ведучий Костянтин Андріюк зробив зауваження дружині Камельчука через неправильне паркування: автомобіль Toyota, в якому була дружина нардепа, був припаркований попри знак «Зупинка заборонена», в 30 метрах від зупинки.

Однак дружина Камельчука на зауваження не відреагувала і авто не зрушило з місця. Після цього ведучий наклеїв на лобове скло Toyota стилізовану наліпку з лосем – «Це авто з порушенням ПДР. Зупини лося».

Натомість Юрій Камельчук, який прибіг невдовзі, заявив, що дружина зупинилася в «службових потребах» і в будь-якому місці можна припаркуватися на дві хвилини. Замість того, щоби просто переставити автомобіль, народний обранець протягом кількох хвилин скандалив і намагався довести свою правоту.

«Геть звідси, бидлота, блін», – сказав зрештою нардеп.

«Подивіться, це народний депутат від президентської фракції «Слуга народа» Камельчук Юрій. Подивіться як поводиться пан Юрій. Як він розмовляє. Що собі дозволяє пан депутат. І що було б з депутатською кар'єрою пана Камельчука в країні, де закон і правила однакові для всіх», – написав у Facebook журналіст Михайло Ткач.

Сам Камельчук після появи ролика програми «ЗупиниЛося» спробував виправдатися. На своїй сторінці у Facebook він написав, що не порушував правила і згадав про «погану славу» ведучого програми «ЗупиниЛося» Костянтина Андріюка.

За словами Камельчука, того дня він домовився випити кави з дружиною під час обідньої перерви, і для цього вони домовилися зустрітися на парковці біля готелю «Київ». Оскільки там не було місця, жінка просто припаркувалася посеред вулиці на «аварійці».

«Зупинившись збоку від готелю «Київ», до неї підійшла знімальна група. У той момент, коли ми з Танею розмовляли телефоном. Я спускався до неї. Тобто, на той момент, вона простояла на аварійці приблизно півтори хвилини. Я прекрасно чув, що їй говорять, але ще не знав, хто до неї підійшов. Вона, звичайно, розхвилювалася», – написав Камельчук.

Він додав, що запальна людина і, якщо відчуває, що родині може щось загрожувати – виходить з рівноваги. Прибувши на місце, він побачив, з ким розмовляє його дружина.

«Я впевнений, ніхто не звинуватить мене у брехні, якщо я нагадаю, що ведучий «ЗупиниЛося» має погану славу. Попри на те, що Андріюк робить добру справу, веде він себе, м'яко кажучи – жахливо. Про нього можна знімати окрему програму «Зупини хама». Звичайно, знаючи це, і захищаючи дружину, я його послав далеко. Так, визнаю, це було емоційно», – заявив на своє виправдання нардеп.

При тому, що Камельчук стверджує, що порушення ПДР не було, він визнав, що готовий був заплатити штраф, якби ведучий програми викликав поліцію. А українцям він порекомендував подивитися відео, за що і поплатився.

Як інформував ZAXID.NET, нещодавно Юрій Камельчук влаштував скандал у кулуарах з’їзду партії через неправильний бейджик. Пізніше він повідомив, що непорозуміння вичерпане.