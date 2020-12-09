Юрій Камельчук заявив, що не вірить у позитивний ефект від щеплень

Народний депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук виступає проти вакцинації, заявляючи про присутність побічних ефектів від неї. Він також радить усім переглянути пропагандистський псевдонауковий фільм«Відвакциновані» (оригінальна назва Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe).

«Фільм Роберта Де Ніро «Відвакциновані». Перегляньте, перш ніж підтримувати обов'язкову вакцинацію. Потім може бути пізно», – написав Юрій Камельчук увечері 8 грудня на своїй Facebook-сторінці.

Юрій Камельчук підтвердив ZAXID.NET, що виступає проти вакцинації від коронавірусу та інших щеплень.

«Моя позиція особиста власне така. Я проти. Якщо чесно, то я вибірково майже проти будь-якої вакцинації і, зокрема, проти цієї. Точно проти примусової. Тому що немає жодних досліджень, які підтверджують ефективність і відсутність побічних ефектів», – вважає нардеп.

Він також зазначив, що серед його колег – народних депутатів є ще противники вакцинації, однак він не назвав їхніх імен.

Раніше Юрій Камельчук стверджував, що світова пандемія коронавірусу є «змовою корпорацій» для «економічного переподілу» та «аферою».

Зазначимо, що насправді фільм «Відвакциновані» зняв колишній британський лікар Ендрю Уейкфілд, а не Роберт Де Ніро У 2016 році у Нью-Йорку організатори щорічного кінофестивалю Трайбека (Tribeca Film Festival, TFF) відмовилися включити фільм у програму. Роберт Де Ніро, який є одним із співзасновників фестивалю, спочатку наполіг на внесенні стрічки в програму. Проте буквально напередодні події заявив, що все ж було вирішено скасувати показ.

Згідно з дослідженнями Ендрю Уейкфілда, які він проводив наприкінці 1990-х років, вакцина від кору і інших «дитячих» хвороб могла спричиняти розвиток аутизму. Щоправда, ця гіпотеза не отримала лабораторного підтвердження. Після виходу на екрани фільм викликав багато дискусій та суперечливих відгуків. Зокрема, науковці вважать тезу фільму про зв’язок вакцинації з аутизмом не лише антинаукової, а й шахрайською. У 1998 році Уейкфілда позбавили медичної практики через шахрайство у його дослідженнях щодо вакцинації.

40-річний Юрій Камельчук пройшов у Верховну Раду по 124 округу Львівщини від партії «Слуга народу». Народився та навчався у Львові. Закінчив факультет журналістики ЛНУ ім. І. Франка. На парламентських виборах 2019 року балотувався як кандидат від партії «Слуга народу» на 124-у виборчому окрузі, був обраний, отримавши 16,7% голосів.

12 лютого 2020 року Камельчук підтримав ідею відновлення водопостачання на територію анексованого Росією Криму.

Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що вакцинація населення зменшує ймовірність спалахів вакцинокерованих інфекцій та кількість випадків захворювань. У пріоритеті є первинні вакцинації: від кору, краснухи, поліомієліту, дифтерії, кашлюку та правця, особливо серед дітей першого року життя.