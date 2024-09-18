Верховна Рада не змогла ухвалити постанову про перейменування 333 населених пунктів у межах процесу деколонізації. Про це повідомили 18 вересня народні депутати, зокрема, Олексій Гончаренко та Роман Лозинський.

Верховна Рада сьогодні провалила голосування про деколонізацію українських міст та сіл. Постанову підтримали лише 208 депутатів. Після чого парламентарі заблокували трибуну з вимогою зібрати погоджувальну раду і повторно винести її на розгляд.

«Провалили історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав'язано Москвою протягом століть поневолення. Неформальне об'єднання «Депутати московського патріархату» усіма правдами і неправдами накрутили колег, тому на табло лише 208 голосів. Це тотальна ганьба для України. Це реванш», – зазначив Лозинський.

Як голосували фракції:

Слуга народу: 132 – за, 3 – проти, 4 – утримались,

Європейська солідарність: 22 – за, 0 – проти, 0 – утримались,

Батьківщина: 10 – за, 0 – проти, 0 – утримались,

Платформа за життя та мир: 1 – за, 0 – проти, 1 – утримались,

Голос: 13 – за, 0 – проти, 0 – утримались

Відновлення України: 3 – за, 0 – проти, 0 – утримались

Партія за майбутнє: 8 – за, 0 – проти, 0 – утримались

Довіра: 12 – за, 0 – проти, 1 – утримались.

Голосування за поставу про дерусифікацію. Фото Роман Лозинський

Відомо, що о 12:17 депутати пішли на погоджувальну раду.

Відзначимо, цією постановою парламентський комітет рекомендував перейменувати 7 районів, 15 міст, 56 селищ, 263 села. Зокрема, Южне Одеської області пропонують перейменувати в Порт-Анненталь, у Львівській області місто Червоноград на Шептицький, а у Черкаській області місто Ватутіне на місто Багачеве.

Нагадаємо, жителі села Пархоменкове, що на Волині, виступили за перейменування їхнього населеного пункту, який отримав назву на честь радянського командира. Відповідне звернення розглянули та підтримали на сесії Волинської обласної ради 12 вересня.

У серпні стало відомо, що у дев’яти громадах Хмельницької області, згідно з розпорядженням голови обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, перейменували 48 вулиць із російськими назвами.