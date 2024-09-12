Жителі села Пархоменкове, що на Волині, виступили за перейменування їхнього населеного пункту, який отримав назву на честь радянського командира. Відповідне звернення розглянули та підтримали на сесії Волинської обласної ради у четвер, 12 вересня.

«Обласна рада вирішила підтримати ініціативу жителів села Пархоменкове, Устилузької міської ради та Володимирської районної ради щодо перейменування села Пархоменкове на село Видранка», – розповіла ZAXID.NET заступниця керівника відділу забезпечення діяльності керівництва Волинської обласної ради Сніжана Шевчук.

Найближчим часом облрада звернеться із відповідним клопотанням до Верховної Ради України.

Зауважимо, що за даними «Вікіпедії» історична назва села Пархоменкове – Видранка або Видраниця. Втім, перейменували його на честь Олександра Пархоменкова – учасника бойових дій в Україні 1917–1921 роках, червоного командира українського походження, що входив до Радянської комуністичної партії та якого ідеалізувала радянська пропаганда. Населений пункт розташований на правому березі річки Західний Буг в Устилузькій міській громаді.