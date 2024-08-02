Вулиці перейменували за розпорядженням голови Волинської ОВ

У містах і селах Володимирського, Камінь-Каширського, Ковельського та Луцького районів, згідно з розпорядженням голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка, перейменували 115 вулиць з російськими назвами. Про це 2 серпня повідомили на офіційній сторінці відомства.

Як уточнила ZAXID.NET речниця Волинської облдержадміністрації Карина Мариневич, для об’єктивності перейменування була створена спеціальна робоча група, до складу якої увійшли представники органів влади, інститутів громадянського суспільства та Українського інституту національної пам’яті. Під час засідання вони опрацювали більше 13 тис. географічних назв у Волинській області, з яких вирішили перейменували 115 вулиць, провулків і бульварів.

З детальнішим переліком перейменованих вулиць можна ознайомитись за посиланням:

Додамо, що днями депутати в Чернівцях проголосували за перейменування 77 вулиць, а на Закарпатті процес декомунізації завершили перейменуванням 99 вулиць.