Депутати Чернівецької міської ради на засіданні у четвер, 25 липня, проголосували за перейменування 70 вулиць. Вулиці та провулки перейменують не лише в обласному центрі, але в селі Коровія, яке входить в міську громаду.

Рішення про перейменування вулиць та провулків у Чернівцях і селі Коровія депутати Чернівецької міської ради прийняли на сесії 25 липня. Вулиці називатимуться на честь видатних українських науковців, митців, загиблих у російсько-українській війні Героїв, повідомив міський голова Роман Клічук. Гроші на перейменування виділять з міського бюджету.

У Чернівцях перейменують 77 вулиць, ще сім вулиць перейменують у приміському селі Коровія

Рішення про перейменування вулиць підтримали 27 депутатів Чернівецької міськради, дев’ятеро не голосували. Загалом у раді є 45 депутатів.