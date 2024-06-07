Вулиці переназвуть в новому житловому масиві «Південний»

У Тернополі дві вулиці перейменують на честь загиблих військовослужбовців, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Рішення про перейменування прийняли депутати 7 червня під час сесії Тернопільської міськради. Вулиці переназвуть в новому житловому масиві «Південний».

Дві вулиці назвуть іменами полеглих військових – Євгена Щеннікова та Віталія Невінського. Наразі ці вулиці носять назви Проектна-215 та Проектна-219. На сесії міські депутати вирішили перейменувати їх, а саме присвоїти назву вул. Євгена Щеннікова та вул. Віталія Невінського.

В Тернопільській міській раді зазначають, що рішення прийняли у зв’язку із зверненням військових частин та громадськості. Також свої висновки надали члени постійних комісій міської ради з питань містобудування, з гуманітарних питань. Відповідні зміни також будуть внесені до Реєстру назв вулиць та інших геонімів Тернопільської міської територіальної громади.

Додамо, що Євген Щенніков народився 11 листопада 1976 року у місті Тернополі. Служив в 16 Окремому стрілецькому батальйоні. Загинув 28 липня 2022 року у Запорізькій клінічній лікарні внаслідок важких поранень спричинених обстрілом танка. Похований на Алеї героїв Микулинецького кладовища. Військовому посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин Тернополя»

Віталій Невінський народився 26 серпня 1996 року в смт. Гусятин, Тернопільської області, український військовослужбовець, капітан 128 ОГШБр Збройних сил України, відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році. Військовий загинув при обороні Бахмута 15 грудня 2022 року. Похований на Алеї героїв Микулинецького кладовища. За життя отримав нагороду Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня. Посмертно надано звання «Почесний громадянин міста Тернополя». Також посмертно визнаний Героєм України в 2023 році.