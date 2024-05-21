Микиту Ханганова та Тиграна Оганнісяна звинуватили у партизанській діяльності і вбили у червні 2023 року

Депутати Запорізької міської ради у понеділок, 20 травня, проголосували за перейменування однієї із місцевих вулиць на честь двох неповнолітніх партизанів Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова, яких вбили росіяни наприкінці червня 2023 року у Бердянську. Про це пише «Суспільне».

Як повідомляється, у Заводському районі міста на честь вбитих росіянами підлітків перейменували вулицю Лассаля. Її розділили на дві частини – одну перейменували на вулицю Тиграна Оганнісяна, а другу – на вулицю Микити Ханганова.

Загалом на сесії міськради депутати підтримали рішення щодо перейменування понад 100 вулиць у Запоріжжі.

Хто такі Тигран Оганнісян та Микита Ханганов

16-річного Тиграна Оганесяна окупанти викрали ще у вересні 2022 року. Його разом із іншим підлітком, 16-річним Микитою Хангановим, звинуватили у тероризмі. Зокрема, їм інкримінували те, що вони нібито повалили опору на залізничну колію, чим могли заблокувати залізничне сполучення з містом. За це хлопцям загрожувало 20-річне ув’язнення.

15 червня 2023 року, Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідування українських підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова з окупованого Бердянська і дозволити їм виїхати та контрольовану Україною територію.

Публічного розголосу справі наприкінці травня надали правозахисники з організації «Медійна ініціатива за права людини». За їхніми даними, Тиграна Оганесяна 5 днів жорстоко допитували, били та катували електричним струмом. Від підлітка вимагали зізнатися у підготовці диверсії на «Мелітопольській залізниці».

Однак, хлопців застрелили. Ввечері 24 червня окупаційний голова Запорізької області Володимир Рогов заявив, нібито у Бердянську було вбито двох неповнолітніх українських партизанів. Рогов стверджує, що о 19:00 24 червня хлопці «відкрили вогонь по набережній, де знаходилися цивільні», одним з «винуватців» він назвав неповнолітнього Тиграна Оганісяна. Другим загиблим партизаном був Микита Ханганов.

Українські правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей.