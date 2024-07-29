Вулиці перейменували розпорядженням голови Закарпатської ОВА

У містах та селах Ужгородського, Мукачівського, Берегівського, Хустського, Тячівського і Рахівського району розпорядженням голови Закарпатської ОВА Віктора Микити від 26 липня перейменували близько ста вулиць з російськими назвами. Зробили це з урахуванням рекомендацій Українського інституту національної пам’яті та робочої групи з питань декомунізації та деколонізації на території Закарпатської області.

За інформацією організації «Деколонізація. Україна», вулиць з російськими назвами більше не залишилося в Ужгороді, де наостанок перейменували:

вулицю Миколи Чернишевського – на вулицю Бенджаміна Лондона;

вулицю Мінська – на вулицю Кастуся Калиновського;

вулицю Білоруська – на вулицю Святослава Сойка;

вулицю Олексія Бестужева-Рюміна – на вулицю Героїв 101-ї бригади;

вулицю Валерія Чкалова – на вулицю Євгена Чикаленка;

вулицю Петра Чайковського – на вулицю Спиридона Черкасенка;

вулицю Гвардійська – на вулицю Національної гвардії;

вулицю Володимира Короленка – на вулицю Олекси Мишанича;

вулицю Дмитра Вакарова – на вулицю Володимира Гнатюка;

вулицю Возз’єднання – на вулицю Анатолія Тегзи;

вулицю Олександра Грибоєдова – на вулицю Івана Коршинського;

вулицю Юліуса Фучика – на вулицю Михайла Габовди;

вулицю Олександра Столєтова – на вулицю Василя Пачовського;

вулицю Івана Лобачевського – на вулицю Олега Ольжича;

вулицю – на вулицю Мотрі Братійчук;

вулицю – на вулицю Героїв 128-ї бригади;

вулицю Івана Шишкіна – на вулицю Людвіга Філіпа;

вулицю Цвітна – на вулицю Квітки Цісик;

вулицю Федора Достоєвського – на вулицю Марії Химинець;

вулицю Степана Вайди – на вулицю Подружжя Ганичів;

вулицю Володимира Погорєлова – на вулицю Євгена Коновальця;

вулицю Донська – на вулицю Міхая Емінеску;

вулицю Степана Дьолога – на вулицю Антона Кущинського;

вулицю Дагестанська – на вулицю Джохара Дудаєва.

Ужгородський район

вулицю Возз’єднання у смт Середнє – на вулицю Івана Ірлявського;

вулицю Визволення у селі Тур’ї Ремети – на вулицю Василя Данила.

Мукачівський район

вулицю Перемоги у місті Мукачево – на вулицю Павла Ґойдича;

вулицю Вайди у селі Нове Давидково – на вулицю Народна;

вулицю Локоти у селі Нове Давидково – на вулицю Кузьми Габора;

вулицю Вайди у місті Свалява – на вулицю Романа Шухевича;

вулицю Возз’єднання у місті Свалява – на вулицю 128-ї бригади;

вулицю Визволення у селі Плав’я – на вулицю Незламності;

вулицю Локоти у смт Кольчино – на вулицю Захисників України;

вулицю Вайди у селі Страбичово – на вулицю Січових Стрільців;

вулицю Локоти у селі Страбичово – на вулицю Василя Стуса;

вулицю Вайди у селі Поляна – на вулицю Степана Бандери;

вулицю Визволення у селі Поляна – на вулицю Дмитра Куцкіра;

вулицю Возз’єднання у селі Бенедиківці – на вулицю Незалежності;

вулицю Вайди у селі Ракошино – на вулицю Мирна;

вулицю Гвардійська у селі Кайданово – на вулицю Національної Гвардії.

Хустський район

вулицю Вайди у місті Хуст – на вулицю Марії Химинець;

вулицю Визволення у місті Хуст – на вулицю Героїв Азовсталі;

вулицю Возз’єднання у місті Хуст – на вулицю Олега Куцина;

вулицю Вайди у селі Бороняво – на вулицю Олександра Блеста;

вулицю Партизанська у селі Бороняво – на вулицю Карпатської Січі;

вулицю Визволителів у селі Данилово – на вулицю Карпатської Січі;

вулицю Вайди у селі Липча – на вулицю Михайла Шелепіти;

вулицю Вакарова у селі Іза – на вулицю Захисників України;

вулицю Возз’єднання у селі Іза – на вулицю Івана Микульця;

вулицю Гвардійська у смт Вишково – на вулицю Алли Горської;

вулицю Локоти у смт Вишково – на вулицю Затишна;

вулицю Визволення у селі Велятино – на вулицю Михайла Пелехача;

вулицю Возз’єднання у селі Загаття – на вулицю Максима Джабраїлова;

вулицю Возз’єднання у селі Колочава – на вулицю Романа Шухевича;

вулицю Кожедуба у селі Колочава – на вулицю Олександра Оксанченка;

вулицю Локоти у селі Колочава – на вулицю Небесної Сотні;

вулицю Вайди у селі Драгово – на вулицю Карпатської Січі;

вулицю Визволення у селі Драгово – на вулицю Олега Ольжича;

вулицю Партизанська у селі Драгово – на вулицю Героїв УПА;

вулицю Вайди у селі Золотарьово – на вулицю Захисників України;

вулицю Партизанська у селі Золотарьово – на вулицю Карпатської Січі;

вулицю Возз’єднання у селі Великий Раковець – на вулицю Небесної Сотні;

вулицю Возз’єднання у смт Міжгір’я – на вулицю Захисників України;

вулицю Вакарова у смт Міжгір’я – на вулицю Петра Продана;

вулицю Борканюка у селі Майдан – на вулицю Героїв Небесної Сотні.

Тячівський район

вулицю Вайди у селищі Буштино – на вулицю Віталія Берталона;

вулицю Вайди у селі Кричово – на вулицю Захисників України;

вулицю Вайди у селі Теребля – на вулицю Захисників України;

вулицю Вайди у селі Чумальово – на вулицю Захисників України;

вулицю Вайди у смт Тересва – на вулицю Віктора Ласковця;

вулицю Визволення у смт Тересва – на вулицю Артема Варги;

вулицю Возз’єднання у смт Тересва – на вулицю Романа Шухевича;

вулицю Партизанська у смт Тересва – на вулицю Михайла Руснака;

вулицю Вайди у селі Грушово – на вулицю Августина Волошина;

вулицю Визволення у селі Грушово – на вулицю Івана Чендея;

вулицю Туряниці у селі Грушово – на вулицю Волонтерів;

вулицю Вайди у селі Крива – на вулицю Августина Волошина;

вулицю Вайди у селі Біловарці – на вулицю Івана Чендея;

вулицю Вайди у селі Вільхівці – на вулицю Олега Куцина;

вулицю Вайди у селі Вільхівці-Лази – на вулицю Євгенія Шмадченка;

вулицю Вайди у селі Добрянське – на вулицю Івана Чендея;

вулицю Вайди у селі Колодне – на вулицю Степана Бандери;

вулицю Вайди у селі Угля – на вулицю Романа Шухевича;

вулицю Визволення у селі Угля – на вулицю Дмитра Голубки;

вулицю Вайди у селі Новоселиця – на вулицю Олега Куцина;

вулицю Вайди С. у селі Терново – на вулицю Героїв України;

вулицю Вайди у селі Нижня Апша – на вулицю Румунська.

Берегівський район

вулицю Вайди у місті Виноградів – на вулицю Миколи Вайди;

вулицю Возз’єднання у місті Виноградів – на вулицю Василя Симоненка;

вулицю Локоти у місті Виноградів – на вулицю Миколи Леонтовича;

провулок Локоти у місті Виноградів – на провулок Мирослава Скорика;

вулицю Вайди у селі Мала Копаня – на вулицю Миколи Вайди;

вулицю Вайди у селі Підвиноградів – на вулицю Миколи Вайди;

вулицю Вайди у селі Веряця – на вулицю Сергія Токача;

вулицю Визволення у селі Мала Бийгань – на вулицю Августина Волошина;

вулицю Визволення у селі Каштаново – на вулицю Августина Волошина.

Рахівський район

вулицю Вайди у селі Верхнє Водяне – на вулицю Івана Чендея;

вулицю Визволення у селі Верхнє Водяне – на вулицю Алли Горської;

вулицю Вайди у селі Богдан – на вулицю Теодора Ромжі.

Нагадаємо, перед цим, рішеннями місцевих рад на Закарпатті перейменували вулиці у Хустській і Вилоцькій громадах.