На Закарпатті перейменували 99 вулиць з російськими назвами
Процес декомунізації вулиць в Ужгороді завершено
У містах та селах Ужгородського, Мукачівського, Берегівського, Хустського, Тячівського і Рахівського району розпорядженням голови Закарпатської ОВА Віктора Микити від 26 липня перейменували близько ста вулиць з російськими назвами. Зробили це з урахуванням рекомендацій Українського інституту національної пам’яті та робочої групи з питань декомунізації та деколонізації на території Закарпатської області.
За інформацією організації «Деколонізація. Україна», вулиць з російськими назвами більше не залишилося в Ужгороді, де наостанок перейменували:
- вулицю Миколи Чернишевського – на вулицю Бенджаміна Лондона;
- вулицю Мінська – на вулицю Кастуся Калиновського;
- вулицю Білоруська – на вулицю Святослава Сойка;
- вулицю Олексія Бестужева-Рюміна – на вулицю Героїв 101-ї бригади;
- вулицю Валерія Чкалова – на вулицю Євгена Чикаленка;
- вулицю Петра Чайковського – на вулицю Спиридона Черкасенка;
- вулицю Гвардійська – на вулицю Національної гвардії;
- вулицю Володимира Короленка – на вулицю Олекси Мишанича;
- вулицю Дмитра Вакарова – на вулицю Володимира Гнатюка;
- вулицю Возз’єднання – на вулицю Анатолія Тегзи;
- вулицю Олександра Грибоєдова – на вулицю Івана Коршинського;
- вулицю Юліуса Фучика – на вулицю Михайла Габовди;
- вулицю Олександра Столєтова – на вулицю Василя Пачовського;
- вулицю Івана Лобачевського – на вулицю Олега Ольжича;
- вулицю – на вулицю Мотрі Братійчук;
- вулицю – на вулицю Героїв 128-ї бригади;
- вулицю Івана Шишкіна – на вулицю Людвіга Філіпа;
- вулицю Цвітна – на вулицю Квітки Цісик;
- вулицю Федора Достоєвського – на вулицю Марії Химинець;
- вулицю Степана Вайди – на вулицю Подружжя Ганичів;
- вулицю Володимира Погорєлова – на вулицю Євгена Коновальця;
- вулицю Донська – на вулицю Міхая Емінеску;
- вулицю Степана Дьолога – на вулицю Антона Кущинського;
- вулицю Дагестанська – на вулицю Джохара Дудаєва.
Ужгородський район
- вулицю Возз’єднання у смт Середнє – на вулицю Івана Ірлявського;
- вулицю Визволення у селі Тур’ї Ремети – на вулицю Василя Данила.
Мукачівський район
- вулицю Перемоги у місті Мукачево – на вулицю Павла Ґойдича;
- вулицю Вайди у селі Нове Давидково – на вулицю Народна;
- вулицю Локоти у селі Нове Давидково – на вулицю Кузьми Габора;
- вулицю Вайди у місті Свалява – на вулицю Романа Шухевича;
- вулицю Возз’єднання у місті Свалява – на вулицю 128-ї бригади;
- вулицю Визволення у селі Плав’я – на вулицю Незламності;
- вулицю Локоти у смт Кольчино – на вулицю Захисників України;
- вулицю Вайди у селі Страбичово – на вулицю Січових Стрільців;
- вулицю Локоти у селі Страбичово – на вулицю Василя Стуса;
- вулицю Вайди у селі Поляна – на вулицю Степана Бандери;
- вулицю Визволення у селі Поляна – на вулицю Дмитра Куцкіра;
- вулицю Возз’єднання у селі Бенедиківці – на вулицю Незалежності;
- вулицю Вайди у селі Ракошино – на вулицю Мирна;
- вулицю Гвардійська у селі Кайданово – на вулицю Національної Гвардії.
Хустський район
- вулицю Вайди у місті Хуст – на вулицю Марії Химинець;
- вулицю Визволення у місті Хуст – на вулицю Героїв Азовсталі;
- вулицю Возз’єднання у місті Хуст – на вулицю Олега Куцина;
- вулицю Вайди у селі Бороняво – на вулицю Олександра Блеста;
- вулицю Партизанська у селі Бороняво – на вулицю Карпатської Січі;
- вулицю Визволителів у селі Данилово – на вулицю Карпатської Січі;
- вулицю Вайди у селі Липча – на вулицю Михайла Шелепіти;
- вулицю Вакарова у селі Іза – на вулицю Захисників України;
- вулицю Возз’єднання у селі Іза – на вулицю Івана Микульця;
- вулицю Гвардійська у смт Вишково – на вулицю Алли Горської;
- вулицю Локоти у смт Вишково – на вулицю Затишна;
- вулицю Визволення у селі Велятино – на вулицю Михайла Пелехача;
- вулицю Возз’єднання у селі Загаття – на вулицю Максима Джабраїлова;
- вулицю Возз’єднання у селі Колочава – на вулицю Романа Шухевича;
- вулицю Кожедуба у селі Колочава – на вулицю Олександра Оксанченка;
- вулицю Локоти у селі Колочава – на вулицю Небесної Сотні;
- вулицю Вайди у селі Драгово – на вулицю Карпатської Січі;
- вулицю Визволення у селі Драгово – на вулицю Олега Ольжича;
- вулицю Партизанська у селі Драгово – на вулицю Героїв УПА;
- вулицю Вайди у селі Золотарьово – на вулицю Захисників України;
- вулицю Партизанська у селі Золотарьово – на вулицю Карпатської Січі;
- вулицю Возз’єднання у селі Великий Раковець – на вулицю Небесної Сотні;
- вулицю Возз’єднання у смт Міжгір’я – на вулицю Захисників України;
- вулицю Вакарова у смт Міжгір’я – на вулицю Петра Продана;
- вулицю Борканюка у селі Майдан – на вулицю Героїв Небесної Сотні.
Тячівський район
- вулицю Вайди у селищі Буштино – на вулицю Віталія Берталона;
- вулицю Вайди у селі Кричово – на вулицю Захисників України;
- вулицю Вайди у селі Теребля – на вулицю Захисників України;
- вулицю Вайди у селі Чумальово – на вулицю Захисників України;
- вулицю Вайди у смт Тересва – на вулицю Віктора Ласковця;
- вулицю Визволення у смт Тересва – на вулицю Артема Варги;
- вулицю Возз’єднання у смт Тересва – на вулицю Романа Шухевича;
- вулицю Партизанська у смт Тересва – на вулицю Михайла Руснака;
- вулицю Вайди у селі Грушово – на вулицю Августина Волошина;
- вулицю Визволення у селі Грушово – на вулицю Івана Чендея;
- вулицю Туряниці у селі Грушово – на вулицю Волонтерів;
- вулицю Вайди у селі Крива – на вулицю Августина Волошина;
- вулицю Вайди у селі Біловарці – на вулицю Івана Чендея;
- вулицю Вайди у селі Вільхівці – на вулицю Олега Куцина;
- вулицю Вайди у селі Вільхівці-Лази – на вулицю Євгенія Шмадченка;
- вулицю Вайди у селі Добрянське – на вулицю Івана Чендея;
- вулицю Вайди у селі Колодне – на вулицю Степана Бандери;
- вулицю Вайди у селі Угля – на вулицю Романа Шухевича;
- вулицю Визволення у селі Угля – на вулицю Дмитра Голубки;
- вулицю Вайди у селі Новоселиця – на вулицю Олега Куцина;
- вулицю Вайди С. у селі Терново – на вулицю Героїв України;
- вулицю Вайди у селі Нижня Апша – на вулицю Румунська.
Берегівський район
- вулицю Вайди у місті Виноградів – на вулицю Миколи Вайди;
- вулицю Возз’єднання у місті Виноградів – на вулицю Василя Симоненка;
- вулицю Локоти у місті Виноградів – на вулицю Миколи Леонтовича;
- провулок Локоти у місті Виноградів – на провулок Мирослава Скорика;
- вулицю Вайди у селі Мала Копаня – на вулицю Миколи Вайди;
- вулицю Вайди у селі Підвиноградів – на вулицю Миколи Вайди;
- вулицю Вайди у селі Веряця – на вулицю Сергія Токача;
- вулицю Визволення у селі Мала Бийгань – на вулицю Августина Волошина;
- вулицю Визволення у селі Каштаново – на вулицю Августина Волошина.
Рахівський район
- вулицю Вайди у селі Верхнє Водяне – на вулицю Івана Чендея;
- вулицю Визволення у селі Верхнє Водяне – на вулицю Алли Горської;
- вулицю Вайди у селі Богдан – на вулицю Теодора Ромжі.
Нагадаємо, перед цим, рішеннями місцевих рад на Закарпатті перейменували вулиці у Хустській і Вилоцькій громадах.