До складу Хустської громади входять 28 населених пунктів, в яких проживає понад 80 тис. осіб

У дев’яти населених пунктах Хустської громади перейменували 12 вулиць з назвами російських діячів. Рішення про це прийняли на засіданні сесії міської ради 28 червня.

Як повідомили у прес-службі Хустської міськради, назви вулиць змінили для відзначення героїзму та стійкості громадян під час захисту території України від збройної агресії РФ. Зокрема перейменували:

вул. Борканюка у Хусті на вулицю 128-ї бригади;

вул. Борканюка у с. Бороняво на вулицю Теодора Ромжі;

вул. Борканюка у с. Данилово на вулицю Федора Гайовича;

вул. Борканюка у с. Іза на вулицю Августина Волошина;

вул. Борканюка у с. Кошельово на вулицю Наталії Герц;

вул. Вакарова у с. Кошельово на вулицю Івана Кошана;

вул. Борканюка у с. Липча на вулицю Олександра Блеста;

вул. Вакарова у с. Липча на вулицю Карпатської Січі;

вул. Визволення у с. Н.Селище на вулицю Захисників України;

вул. Вакарова у с. Рокосово на вулицю Героїв Красного Поля;

вул. Борканюка у с. Сокирниця на вулицю Михайла Колодзінського;

вул. Вакарова у с. Сокирниця на вулицю Братів Бращайків.

Додамо, що до складу Хустської територіальної громади на Закарпатті входять 28 населених пунктів, в яких проживає понад 80 тис. осіб.