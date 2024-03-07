У Вилоцькій громаді проживає близько 15 тис. осіб

Депутати Вилоцької селищної ради під час сесії 1 березня перейменували 13 вулиць з назвами російських діячів у 5 селах громади.

Про це повідомили у громадській організації «Декомунізація.Україна» 6 березня, оприлюднивши документ з переліком нових вулиць. Так, у селищі Вилок перейменували:

вулицю Гагаріна на вулицю Андрія Літуна;

вулицю Горького на вулицю Берегівську;

вулицю Льва Толстого на вулицю Святотроїцьку;

вулицю Лермонтова на вулицю Вашартер;

вулицю Маяковського на вулицю Ласла Коложварі;

вулицю Першотравневу на вулицю Травневу;

вулицю Пушкіна на вулицю Сонячну.

У селі Вербовець вулицю Пушкіна перейменували на вулицю Нодьідої, у селі Чорний Потік вулицю Гагаріна – на вулицю Сечені, у Шаланках вулицю Гагаріна – на вулицю Станційну, а вулицю Пушкіна – на вулицю Лісову.

Також перейменовано дві вулиці у селі Пушкіно, мешканці якого нещодавно проголосували за нову назву для населеного пункту. Замість вулиці Гагаріна тут буде вулиця Захисників, а вулицю Пушкіна назвали в честь Михайла Карпи.

Додамо, що до складу Вилоцької територіальної громади на Закарпатті входять 10 населених пунктів, в яких проживає близько 15 тис. осіб.