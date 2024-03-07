У Вилоцькій громаді на Закарпатті перейменували 13 вулиць з російськими назвами
У громаді більше нема вулиць Гагаріна, Пушкіна, Толстого і Маяковського
Депутати Вилоцької селищної ради під час сесії 1 березня перейменували 13 вулиць з назвами російських діячів у 5 селах громади.
Про це повідомили у громадській організації «Декомунізація.Україна» 6 березня, оприлюднивши документ з переліком нових вулиць. Так, у селищі Вилок перейменували:
- вулицю Гагаріна на вулицю Андрія Літуна;
- вулицю Горького на вулицю Берегівську;
- вулицю Льва Толстого на вулицю Святотроїцьку;
- вулицю Лермонтова на вулицю Вашартер;
- вулицю Маяковського на вулицю Ласла Коложварі;
- вулицю Першотравневу на вулицю Травневу;
- вулицю Пушкіна на вулицю Сонячну.
У селі Вербовець вулицю Пушкіна перейменували на вулицю Нодьідої, у селі Чорний Потік вулицю Гагаріна – на вулицю Сечені, у Шаланках вулицю Гагаріна – на вулицю Станційну, а вулицю Пушкіна – на вулицю Лісову.
Також перейменовано дві вулиці у селі Пушкіно, мешканці якого нещодавно проголосували за нову назву для населеного пункту. Замість вулиці Гагаріна тут буде вулиця Захисників, а вулицю Пушкіна назвали в честь Михайла Карпи.
Додамо, що до складу Вилоцької територіальної громади на Закарпатті входять 10 населених пунктів, в яких проживає близько 15 тис. осіб.