До 1937 року Пушкіно мало назву Новий Вербовець

У селі Пушкіно Берегівського району завершилося опитування місцевих мешканців щодо перейменування села. Більшість селян проголосували за назву Міжлісне.

Про це 23 лютого повідомила староста Ганна Кут, відзначивши, що з 1324 мешканців села, що мають право голосу, були опитані 738 чоловік.

«Із них за: Українське – 148, Закарпатське – 180, Міжлісне – 409. Невикористаний – 1 [голос]. По результатах опитування більшу кількість голосів – 409, отримала назва Міжлісне. Для інформації по перейменуванню назви села Пушкіно, протокол переданий в обласне управління інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю і Берегівську району адміністрацію. Питання про затвердження протоколу перейменування села внесено в порядок денний сесії Вилоцької селищної ради», – написала у Facebook Ганна Кут.

Зауважимо, що це вже друге голосування за зміну назви у селі Пушкіно. 7 лютого були опитані 489 мешканців, з яких 138 чоловік проголосували за назву Українське, 135 – за Закарпатське і 76 – за Міжлісне. Тоді, не визначивши абсолютного лідера, провели повторне голосування.

Нагадаємо, до 1937 року Пушкіно мало назву Новий Вербовець. У селі був пам’ятник Олександру Пушкіну, який жителі знесли у квітні 2022 року, проте змінювати назву села відмовились. На початку 2024 року мешканці села Пушкіно, стали героями російської пропаганди, коли відмовилися зносити пам’ятник радянському солдату.