Депутати підтримали ініціативу мешканців громади щодо перейменування села

Львівська облрада на засіданні у четвер, 28 грудня, ухвалила рішення про перейменування села Милошевичі Пустомитівської громади на Львівщині. Селу повернуть історичну назву Милошовичі. За проголосували 53 депутати.

Своїм рішенням депутати підтримати ініціативу Пустомитівської міської ради щодо перейменування села Милошевичі на Милошовичі та звернулися з поданням до Верховної Ради України щодо перейменування населеного пункту.

Раніше Львівська районна рада ухвалила рішення щодо перейменування села Милошевичі Львівського району. Кінцеве рішення про перейменування села прийматиме Верховна Рада.

Село Милошевичі входить до Пустомитівської громади Львівського району. За офіційними даними, там зареєстровані менше ніж 300 мешканців.