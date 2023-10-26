Село Милошевичі розташоване приблизно за 25 км від Львова

Львівська районна рада ухвалила рішення щодо перейменування села Милошевичі Львівського району. Селу повернуть історичну назву Милошовичі. За процедурою, відповідні рішення ще мають підтримати Львівська облрада та Верховна Рада.

Як розповіли у четвер, 26 жовтня, у Львівській райраді, за відповідне рішення «Про надання згоди на перейменування населеного пункту Милошевичі» проголосували районні депутати на засіданні наприкінці вересня.

«При визначенні доцільності перейменування села Милошевичі на Милошовичі враховано думку місцевих мешканців територіальної громади. Зокрема, відомо, що назва села «Милошовичі» є у всіх відомих історичних документах датованих 1443 роком. Тут жили білі хорвати, і назва села пішла від власної назви Милош (ім’я), де використовується суфікс «-ов-», і вона вживалась упродовж багатьох століть», – повідомили у райраді.

Депутати взяли до уваги довідку Центрального архіву України у Львові від 22.05.2008 року, видану Семенівській сільській раді, відповідно до якої, у жодних документах іншої назви як Милошовичі ніколи не вживалося та документально не зафіксовано. Відтак, місцева громада ініціювала повернення селу історичної назви, оскільки нинішня немає обґрунтованого змісту.

Село Милошевичі входить до Пустомитівської громади Львівського району. За офіційними даними, там зареєстровані менше ніж 300 мешканців.