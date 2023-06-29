Селище Славське перейменовано на Славсько

Верховна Рада на засіданні у четвер, 29 червня, підтримала перейменування 10 населених пунктів в Україні. Зокрема, нардепи проголосували за зміну назви селища Славське на Славсько. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Як поінформував Ярослав Железняк, законопроект про перейменування селища Славське Стрийського району Львівської області підтримав 251 народний депутат.

Ще три роки тому Славська селищна рада проголосувала за ініціативу перейменування селища Славське на Славсько. У вересні минулого року відповідне рішення погодила Львівська обласна рада, а вже тепер Верховна Рада прийняла кінцеве рішення про перейменування.

Як розповідала місцева депутатка Наталія Улинець, ініціативу повернути селищу Славське його історичну назву підтримали місцеві мешканці, адже у давніх документах селище позначене як Славсько. Саме цей варіант назви вживають місцеві мешканці в побутовому спілкуванні. На сьогодні селище є центром Славської ОТГ, де офіційно проживає понад 14 тис. мешканців.