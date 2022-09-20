Прильвівське селище Рудне перейменують на Рудно

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 20 вересня, підтримала перейменування селищ Славське та Рудне на Славсько та Рудно відповідно. Остаточне рішення з цього приводу має прийняти Верховна Рада.

Депутати Львівської облради підтримали ініціативу Славської селищної ради та мешканців Рудного щодо перейменування селищ та звернулися до Верховної Ради з поданням про перейменування та внесення відповідних змін до реєстру про адміністративно-територіальний устрій.

Після рішення Верховної Ради селищам Славське та Рудне повернуть автентичні та історичні назви Славсько та Рудно.

Нагадаємо, два роки тому Славська селищна рада проголосувала за ініціативу перейменування селища Славське на Славсько. Ініціативу Славської селищної ради, а також мешканців Рудного в серпні цього року підтримала комісія з питань розвитку місцевого самоврядування Львівської облради.