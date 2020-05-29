Відомому курорту Славське повернуть історичну назву

Місцеві депутати вирішили повернути селищу історичну назву Славсько

Відоме курортне селище Славське на Львівщині перейменують на Славсько. Відповідне рішення у п’ятницю, 29 травня, прийняли депутати місцевої селищної ради. Втім для остаточного перейменування відомого гірськолижного курорту потрібна ще згода депутатів Львівської облради та Верховної Ради.

«Славське перейменовуємо. Нарешті. Повертаємо історичну і рідну назву Славсько», – повідомила 29 травня депутатка Славської селищної ради Наталія Улинець.

Відповідно до законодавства, наступними мають бути рішення Львівської облради та Верховної Ради.

Як пояснила Наталія Улинець у коментарі ZAXID.NET, рішення перейменувати Славське на Славсько – це багаторічне бажання місцевих мешканців.

«Селище, віддавна мало назву Славсько, про це свідчать всі архівні документальні джерела українською, польською, німецькою мовами. Але совєтська влада, на жаль, мала таку навмисну практику, переписувати та реєструвати населені пункти на свій манер. Сьогодні на засіданні сесії ми зробили перший крок – прийняли рішення про перейменування, що дає нам можливість продовжити юридичну процедуру з цього питання в цілому», – зазначила депутатка.

Варто зауважити, що до кінця 1940-х років у всіх документах і на картах селище позначалося саме як Славсько. У побутовому спілкуванні цей варіант назви вживається і досі.

Нагадаємо, навесні 2017 року Верховна Рада перейменувала закарпатське місто Мукачеве на Мукачево, таким чином підтримавши рішення Мукачівської міськради та місцевих мешканців.