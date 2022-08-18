Триває процедура щодо перейменування селищ Славське та Рудне

Комісія з питань розвитку місцевого самоврядування Львівської облради на засіданні у середу, 17 серпня, підтримала ініціативу місцевих рад щодо перейменування селищ Славське та Рудне на Славсько та Рудно відповідно. Наступним кроком рішення мають прийняти сесія Львівської облради та Верховна Рада.

Як повідомив на засіданні комісії директор Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України Ігор Соляр, відстоюючи назву Славсько, громада селища відмовляється від штучно нав’язаної форми Славське, що утвердилася за радянської влади, і повертає автентичну, історично поширену в Галичині модель назв.

«Щодо назви Рудно, то саме в такому графічному оформленні її фіксують Йосифінська (1785 – 1788 рр.) і Францисканська (1819 – 1820 рр.) метрики. Вважаючи відновлення історичної назви Рудно справедливим рішенням, спростовуємо аргументи про те, що начебто форми з кінцевим –о зросійщені чи рідковживані в українській мові», – цитує Ігора Соляра прес-служба ЛОР.

За словами голови комісії Володимира Кирилича, відповідно до законодавства, наступними мають бути рішення про перейменування селищ Львівської облради та Верховної Ради України.

«Ми маємо всі необхідні документи, тому ініціюємо розгляд проектів рішень про перейменування цих двох населених пунктів на сесії Львівської обласної ради», – прокоментував Володимир Кирилич.

Нагадаємо, два роки тому Славська селищна рада проголосувала за ініціативу перейменування селища Славське на Славсько. Навесні 2017 року Верховна Рада перейменувала закарпатське місто Мукачеве на Мукачево, таким чином підтримавши рішення Мукачівської міськради та місцевих мешканців.