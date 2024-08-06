У дев’яти громадах Хмельницької області, згідно з розпорядженням голови обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, перейменували 48 вулиць із російськими назвами. Про це повідомили 4 серпня на офіційній сторінці відомства.

Загалом у Хмельницькій області в межах декомунізації вже перейменували майже 2,5 тис. вулиць. Для напрацювання пропозицій щодо чергової зміни проросійських назв, в ОВА створили спеціальну робочу групу, до складу якої ввійшли представники органів влади, обласні депутати, науковці та історики.

З переліком перейменованих вулиць можна ознайомитись за посиланням:

Додамо, що на початку серпня 2024 року у Волинській області перейменували 115 вулиць, у Чернівцях – 77 вулиць, а на Закарпатті процес декомунізації завершили перейменуванням 99 вулиць.