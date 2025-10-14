Президент отримав «підтвердження наявності російського громадянства» в кількох громадян

Президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства міського голову Одеси Геннадія Труханова, колишнього народного депутата від забороненої «Партії регіонів» Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна. У згаданих громадян Служба безпеки України встановила наявність російського громадянства. Про це повідомило джерело телеканалу «Рада» з посиланням на укази президента.

Зауважимо, 14 жовтня президент Володимир Зеленський після наради щодо безпекової ситуації в деяких регіонах України повідомив, що отримав «підтвердження наявність російського громадянства в деяких осіб».

«Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав», – заявив президент.

На сайті Офісу президента наразі немає цих указів. За даними медіа, укази про позбавлення громадянства не публікуються відкрито через наявність у них персональних даних.

Нагадаємо, у 2016 та 2018 роках журналісти-розслідувачі Hromadske та «Слідство.Інфо» опублікували докази наявності у мера Одеси Геннадія Труханова російського громадянства. Зокрема, фото російського паспорта Труханова потрапило у мережу під час витоку документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca. Тоді СБУ перевіряла інформацію про російське громадянство мера Одеси, однак прямих доказів так і не знайшла.

13 жовтня на сайті Офісу президента зареєстрували петицію з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова. Автор петиції Мирослав Откович стверджував, що в умовах повномасштабної війни подвійне громадянство мера Одеси становить загрозу для безпеки України.

Також Откович заявив, що трагічна загибель одеситів під час зливи 30 вересня цього року ще більше «загострила недовіру до міського голови». Лише за добу згадана петиція набрала необхідні 25 тис. підписів.

Що відомо про Олега Царьова та Сергія Полуніна

Олег Царьов (55) – колишній народний депутат V-VII скликань від нині забороненої «Партії регіонів». Після початку війни в Україні 2014 року підтримав Росію та втік із країни.

У червні 2014 року Царьова обрали «спікером парламенту» так званої Новоросії – об’єднання підконтрольних Росії угрупувань «ДНР» і «ЛНР». У травні 2022 року його заочно засудили до 12 років в’язниці за публічні заклики до змін територіальної цілісності України та насильницької зміни конституційного ладу, вчинених із використанням ЗМІ. З березня 2022 підозрюється у співпраці з Росією та російськими окупантами.

У листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський позбавив Олега Царьова державних нагород.

Того ж року Царьова заочно засудили до восьми років позбавлення волі та конфіскації майна на понад 400 млн грн.

Сергій Полунін (35) – російський артист балету українського походження. Значну частину життя прожив за межами України – у Великій Британії, а також Росії. Окрім українського паспорта має паспорти РФ та Сербії.

Полунін під час подій на Майдані підтримував «беркутівців», які розстрілювали протестувальників у Києві. У 2018 році Полунін отримав російське громадянство, а ще згодом очолив Севастопольський театр опери та балету в окупованому росіянами Криму, виступав на півострові.

Полунін неодноразово висловлював свою прихильність до російського диктатора Володимира Путіна, чиє обличчя витатуйоване на грудях танцівника. Після повномасштабного вторгнення він підтримав окупацію рідного Херсону та дії російської армії.