Олега Царьова заочно засудили до восьми років ув'язнення

Колишнього народного депутата V-VII скликань від нині забороненої «Партії регіонів» Олега Царьова засудили до восьми років позбавлення волі. Також за рішенням суду у нього конфіскують все майно. Про це у середу, 27 листопада, повідомили у Офісі генерального прокурора та пресслужбі СБУ.

За даними прокуратури, колишній нардеп володіє нерухомістю та низкою підприємтсв на території Криму. Після окупації півострова росіянами, Олег Царьов зареєстрував їх за російським законодавством та почав сплачувати податки до держбюджету Росії. Крім того, ексрегіонал найняв військових Росгвардії для охорони цих об’єктів.

Встановлено факти грошових переказів за охорону належних йому музею-садиби та санаторію у місті Ялта. Їх переведено на рахунки «федерального державного унітарного підприємства “Охорона” федеральної служби військ Національної гвардії Росії», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав Олега Царьова винним у у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на вісім років. Також у екснардепа конфіскують все майно, загальна вартість якого становить 460,6 млн грн. Зокрема, йдеться про:

земельну ділянку площею 0,15 га на Київщині;

квартиру у Дніпрі;

готельний та санаторний комплекси, гуртожитки, виробничі приміщення, господарські будівлі у тимчасово окупованому Криму.

Більше про Олега Царьова

Олег Царьов народився у Дніпрі 2 червня 1970 року. Був народним депутатом чотирьох скликань, востаннє обирався від «Партії регіонів» (з 2012 до 2014 року). Після початку війни в Україні 2014 року підтримав Росію та втік із країни.

26 червня 2014 року Царьова обрали «спікером парламенту» так званої Новоросії – об'єднання підконтрольних Росії угрупувань «ДНР» і «ЛНР». У травні 2022 року його заочно засудили до 12 років в’язниці за публічні заклики до змін територіальної цілісності України та насильницької зміни конституційного ладу, вчинених із використанням ЗМІ. З березня 2022 підозрюється у співпраці з Росією та російськими окупантами.

За рішенням РНБО, яке Володимир Зеленський ввів у дію 22 листопада 2024 року, Олега Царьова позбавили державних нагород.