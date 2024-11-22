Володимир Зеленський запровадив санкції проти 34 осіб

У п’ятницю, 22 листопада, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти низки політиків, бізнесменів та зірок, які підтримують Росію. Зокрема, санкції стосуються позбавлення державних нагород – 24 людини позбавлять відзнак відповідно до нещодавно підписаного законопроєкту про державні нагороди.

Відповідно до указу №779 Володимир Зеленський затвердив в санкції проти 34 осіб. 24 з них будуть першими позбавлені державних нагород. У додатку до указу президент оприлюднив повний список фігурантів, яких позбавлять відзнак – до них увійшли російські та українські політики, співаки та шоумени.

Кого позбавлять державних нагород:

експрем’єр-міністр України Микола Азаров

екснардеп «Партії регіонів» та колаборант Євген Балицький

російський співак Ніколай Басков

колишній нардеп Верховної Ради у Криму та російський політик Алєксандр Баталін

російський режисер та пропагандист Владімір Бортко

російський диригент Валєрій Гєргієв

посол Росії в Білорусі Боріс Гризлов

російській патріарх Кірілл – Владімір Гундяєв

сепаратист та екснардеп «Партії регіонів» Андрій Деркач

російський фольклорист та диригент Віктор Захарченко

російський співак та шоумен Філіп Кіркоров

соратник Медведчука, екснардеп та власник проросійських каналів Тарас Козак

композитор Ігор Крутой

Кароліна Куєк – співачка Ані Лорак

російський співак Алєксандр Малінін

російська політична діячка Валєнтіна Матвієнко

проросійський політик та держзрадник Віктор Медведчук

співачка та російська колаборантка Таїсія Повалій

колишній генпрокурор України Віктор Пшонка

колишній міністр оборони Росії Анатолій Сердюков

російський скрипаль та диригент Владімір Співаков

проросійський політик та колаборант Дмитро Табачник

ексфутболіст «Шахтаря» Анатолій Тимощук

проросійський політик та колаборант Олег Царьов

Також під економічні санкції РНБО потрапили 10 фізичних осіб:

Олександр Єфремов

Віталій Захарченко

Вадим Колестніченко

Ренат Кузьмін

Костянтин Кулик

Валентин Ландик

Вадим Рабінович

Володимир Олійник

Сергій Тулуб

Олександр Якименко

«До першого списку увійшло 34 особи. Серед них – колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх позбавлено державних нагород України безстроково. До десяти з них застосований максимальний набір санкцій – 21 вид. Ідеться не лише про позбавлення державних нагород України, а й, зокрема, про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торгівельних операцій», – повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

Нагадаємо, 20 листопада депутати Верховної Ради в цілому підтримали ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт про позбавлення державних нагород осіб, які підозрюються в державній зраді. Того ж дня президент підписав документ, а наступного дня він набув чинності.

Раніше законодавство передбачало позбавлення держнагород виключно осіб, які засуджені за тяжкий злочин чи перебувають під санкціями. Зміни до документа дозволять позбавляти нагород ще й на підставі рішення РНБО.

Цікаво, що Володимир Зеленський ініціював законопроєкт після петиції українців про позбавлення державних нагород народного депутата та колишнього співголови забороненої ОПЗЖ Юрія Бойка звання «Героя України». Бойко отримав звання у 2004 році за президенства Леоніда Кучми за «визначні особисті заслуги перед українською державою в розвитку паливно-енергетичного комплексу». Втім, до списку тих, кого позбавили держнагород, Бойко не увійшов.