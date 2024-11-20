Зрадників, зокрема, позбавлятимуть звання «Героя України»

Народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про позбавлення державних зрадників України держнагород. Про це у середу, 20 листопада, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт №11410 підтримали у другому читанні 283 депутати. Документ вносить зміни до процедури позбавлення державних нагород людей, які підтримують дії Росії, звинувачуються у порушеннях кримінального кодексу та вчиняють інші протиправні дії проти України.

«Законопроєкт спрямований на вдосконалення законодавства України щодо позбавлення державних нагород осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, їх представників, або вчиняють інші дії, спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдовування та визнання правомірною окупації території України», – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Зазначимо, чинне законодавство передбачає позбавлення держнагород виключно осіб, які засуджені за тяжкий злочин чи перебувають під санкціями. Зміни до документа дозволять позбавляти нагород ще й на підставі рішення РНБО про санкції.

Державних зрадників та злочинців позбавлятимуть звання Героя України, орденів «За заслуги» та інших державних нагород. Нагадаємо, Володимир Зеленський ініціював законопроєкт, реагуючи на петицію щодо позбавлення народного депутата та колишнього співголови забороненої ОПЗЖ Юрія Бойка звання «Героя України». Бойко отримав звання у 2004 році за президенства Леоніда Кучми за «визначні особисті заслуги перед українською державою в розвитку паливно-енергетичного комплексу».

16 липня 2024 року законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді, а 20 серпня його підтримали у першому читанні.