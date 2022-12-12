Юрій Бойко отримав звання «Героя України» у 2004 році

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення голови забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) Юрія Бойка звання «Героя України». Відповідь опублікували на сайті Офісу президента 11 грудня.

За законом звання Героя України людину можна позбавити у двох випадках: якщо вона вчинила тяжкий злочин або перебуває під санкціями.

За словами президента, ані суд, ані інші правоохоронні органи з відповідними матеріалами до Офісу президента на зверталися.

«Водночас я звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вивчити порушене у петиції питання, проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Юрія Бойка та поінформувати про результати», – зазначив президент.

Петицію з вимогою позбавити Юрія Бойка звання «Герой України» 12 вересня зареєстрував лейтинант ЗСУ Андрій Гайдай. Станом на 12 грудня вона зібрала майже 27 тисяч підписів із необхідних для розгляду 25 тисяч.

«В умовах повномасштабної війни України з Російською Федерацією, в той час, коли на фронті гинуть сотні кращих синів щодня, вимагаємо позбавити високого звання "Герой України" Бойка Юрія Анатолійовича... оскільки таким чином ми нівелюємо значимість цієї нагороди, фактично прирівнюючи між собою Героїв, які захищають незалежність нашої країни, з тими, хто робив усе, щоб ця незалежність зникла, працюючи в інтересах і на догоду кату Путіну», – йдеться в описі до петиції.

Юрій Бойко отримав звання «Героя України» у 2004 році за президенства Леоніда Кучми за «визначні особисті заслуги перед українською державою в розвитку паливно-енергетичного комплексу».