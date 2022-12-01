Депутати від ОПЗЖ під час акції «Безсмертний полк», яку зазвичай влаштовує в РФ місцева влада

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням розглянути петиицію позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ у Верховній Раді. Про це йдеться у відповіді президента.

Відповідну петицію подав народний депутат Олексій Гончаренко. Він наголосив, що після повномасштабного вторгнення Росії представники ОПЗЖ або втекли за кордон, або ніяк не проявляли себе в допомозі Україні. До того ж — раніше активно пропагували «рускій мір», неодноразово відвідували Москву та зустрічалися з представниками російської влади.

У своїй відповіді Зеленський зазначив, що вже звернувся до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення.

Варто зазначити, що Конституція України (ст. 81) передбачає, що повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

складення повноважень за особистою заявою;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;

невходження депутата України до депутатської фракції партії, від якої він обрався;

його смерті.

У період воєнного стану зміни до Конституції не можна вносити, тож позбавити депутата мандата можна за однією з цих семи підстав.