Пісне лобіо по-грузинськи: ситна квасоля з томатами та спеціями
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Лобіо – традиційна грузинська страва, основою якої є квасоля, ароматні спеції та зелень. Її готують із додаванням овочів, часнику й аджики, завдяки чому страва набуває насиченого смаку та приємної гостроти. Такий варіант лобіо не містить продуктів тваринного походження, тому підходить для пісного меню. Рецепт опублікували на ютуб-каналі «Пан Фартух».
Інгредієнти
|Квасоля
|500 г
|Цибуля ріпчаста
|2 шт.
|Помідори
|2 шт.
|Томатна паста
|1 ст. л.
|Аджика
|1 ст. л.
|Свіжа кінза
|10 г
|Часник
|6 зубчиків
|Мелена паприка
|1 ч. л.
|Цукор
|1 ст. л.
|Сіль
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Замочіть квасолю в холодній воді щонайменше на 3 години. Потім злийте воду, залийте свіжою та відваріть квасолю приблизно протягом години до м’якості.
Крок 2
Очистьте цибулю, дрібно наріжте та обсмажте на сковороді з невеликою кількістю олії до легкої золотистості.
Крок 3
Додайте до цибулі сіль, цукор, паприку, томатну пасту й аджику. Ретельно перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Подрібніть помідори блендером до однорідного пюре. Влийте його до засмажки та тушкуйте кілька хвилин, періодично помішуючи.
Крок 5
Відкиньте готову квасолю на друшляк, збережіть трохи відвару та перекладіть бобові до томатної засмажки. Перемішайте й тушкуйте приблизно 5 хвилин.
Крок 6
Додайте трохи квасолевого відвару та залиште страву кипіти ще на 5 хвилин. Приблизно 300 г квасолі перекладіть у чашу блендера, подрібніть до однорідного пюре та поверніть у сковороду. Добре перемішайте.
Крок 7
Подрібніть часник і кінзу, додайте до квасолі. Накрийте сковороду кришкою та готуйте на маленькому вогні ще 5 хвилин.