Лобіо – традиційна грузинська страва, основою якої є квасоля, ароматні спеції та зелень. Її готують із додаванням овочів, часнику й аджики, завдяки чому страва набуває насиченого смаку та приємної гостроти. Такий варіант лобіо не містить продуктів тваринного походження, тому підходить для пісного меню. Рецепт опублікували на ютуб-каналі «Пан Фартух».

Інгредієнти

Квасоля 500 г Цибуля ріпчаста 2 шт. Помідори 2 шт. Томатна паста 1 ст. л. Аджика 1 ст. л. Свіжа кінза 10 г Часник 6 зубчиків Мелена паприка 1 ч. л. Цукор 1 ст. л. Сіль до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Замочіть квасолю в холодній воді щонайменше на 3 години. Потім злийте воду, залийте свіжою та відваріть квасолю приблизно протягом години до м’якості.

Крок 2 Очистьте цибулю, дрібно наріжте та обсмажте на сковороді з невеликою кількістю олії до легкої золотистості.

Крок 3 Додайте до цибулі сіль, цукор, паприку, томатну пасту й аджику. Ретельно перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Подрібніть помідори блендером до однорідного пюре. Влийте його до засмажки та тушкуйте кілька хвилин, періодично помішуючи.

Крок 5 Відкиньте готову квасолю на друшляк, збережіть трохи відвару та перекладіть бобові до томатної засмажки. Перемішайте й тушкуйте приблизно 5 хвилин.

Крок 6 Додайте трохи квасолевого відвару та залиште страву кипіти ще на 5 хвилин. Приблизно 300 г квасолі перекладіть у чашу блендера, подрібніть до однорідного пюре та поверніть у сковороду. Добре перемішайте.