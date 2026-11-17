Шпинат достатньо обсмажити на маслі 2–3 хвилини

Шпинат часто додають до пасти, супів та салатів, однак після термічної обробки він іноді набуває виразного гіркуватого смаку. Проте це можна виправити, якщо правильно підготувати листя та не перетримувати його на вогні. Express розповідає, як зменшити гіркоту шпинату під час приготування.

Чому шпинат гірчить?

Шпинат містить щавлеву кислоту, яка під час кип’ятіння у воді розщеплюється, що часто призводить до неприємного гіркого присмаку.

Як приготувати шпинат, щоб він не гірчив?

Арман Лью, автор кулінарних книг та творець проєкту «Світ великої людини», рекомендує замість варіння злегка обсмажити шпинат на невеликій кількості масла.

«Я переконаний, що кожен може навчитися любити шпинат. Якщо злегка обсмажити його протягом кількох хвилин на сильному вогні, ви отримаєте ніжний шпинат, який зберігає свою листову текстуру. До того ж трохи масла ще нікому не зашкодило», – зазначив він.

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Як правильно смажити шпинат:

Розігрійте на середньому вогні велику сковороду і розтопіть в ній масло та оливкову олію.

Додайте шпинат, подрібнений часник та сіль із перцем.

Після цього обсмажуйте його 2–3 хвилини.