Петиція про звернення до стримінгових компаній для створення механізму, який гарантує блокування російського контенту на території України набрала необхідну кількість голосів для її розгляду. Станом на 8 грудня петиція вже набрала 25120 голосів і тепер на неї має відповісти президент Володимир Зеленський.

Петицію, яка закликає звернутися до стримінгових компаній YouTube Music, Apple Music, Spotify, Deezer, Shazam із проханням створити механізм, який гарантує блокування російського контенту на території України, 27 жовтня зареєстрував Сергій Градиський. Він просив президента заборонити споживання «будь-якого контенту росіян на всіх доступних стрімінгових сервісах на території України» та звернутися з цим проханням до стримінгових компаній.

Автор петиції наголошував, що пісні російських виконавців залишаються в топах музичних платформ, і російські артисти сплачують податки в казну Росії, яка спрямовує ці кошти в тому числі й на зброю для геноциду українського народу. Автор писав, що за кожні 1000 прослуховувань російські артисти отримують:

0.9 євро від Spotify;

3,7 євро від Apple Music;

1.69 євро від Deezer;

1,9 євро від YouTube Music.

«За статистикою на одного слухача у середньому припадає 12-13 прослуховувань. Тобто, лише з 5 артистів виходить 1,59 млн прослуховувань, і це лише на одній платформі», – порахував автор петиції.

«Кожне прослуховування пісні ворога не лише спонсорує тероризм, а й популяризує культуру ворога, яку нам десятками років насаджувала Росія. Кожне прослуховування пісні російського артиста зменшує шанси українських артистів бути почутими, а нових талантів – народженими», – зазначав автор.

Нагадаємо, 19 червня Верховна Рада заборонила виконувати пісні російських артистів у громадському просторі і транслювати їх у медіа. Також депутати заборонили імпорт видавничої продукції з Росії та Білорусі, а також видання і продаж книг авторства росіян.