В Україні працює сім основних пунктів пропуску з Молдовою

Після російських атак 18–19 грудня два пункти пропуску на молдовсько-українському кордоні перейшли на особливий режим роботи. Про це у суботу, 20 грудня, повідомив портал Newsmaker.

Відомо, що станом на 20 грудня через КПП «Тудору – Староказаче» виїзд з Молдови в напрямку Білгород-Дністровського на Одещині дозволений всім без обмежень. Однак виїжджати в бік Одеси можуть тільки громадяни України та транспорт вагою до 7 т.

Через КПП «Паланка – Маяки – Зручне» виїзд з Молдови можливий тільки для громадян України, також діють обмеження для транспорту до 7 т. У напрямку Білгород-Дністровського обмежень немає.

Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, обмеження руху діють через знищений міст поблизу населеного пункту Маяки, що ускладнило сполучення з боку Одеси та кордону. Проїзд у напрямку Одеси через ці пункти пропуску наразі практично неможливий.

«Рекомендуємо інші альтернативні напрямки – це можуть бути пункти пропуску на кордоні з Молдовою у Вінницькій області або у Чернівецькій, зокрема, “Могилів-Подільський”, “Мамалига” і “Сокиряни”», – відзначив Демченко.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба наголосив, що для перетину кордону достатньо чинних дозволів, додаткові документи не потрібні. Раніше пункти пропуску на півдні Одещини обслуговували тільки легковий транспорт, що ускладнювало доставку вантажів і пересування громадян. Тепер нові правила забезпечують стабільну логістику та зменшують навантаження на Одесу.

«Сьогодні працює сім основних пунктів пропуску з Молдовою, а ще три пункти, які раніше обслуговували лише легкові авто, тепер почали пропускати автобуси. Йдеться про ПП “Кельменці”, “Бронниця” та “Вашківці”», – додав Кулеба.

Нагадаємо, 18 грудня росіяни вдарили по мосту у селі Маяки на трасі Одеса-Рені. Міст пролягає через річку Дністер і є ключовим шляхом між Одесою та Молдовою. Внаслідок атаки загинула матір трьох дітей.