Доньку волейболіста Юрія Гладира цькували у престижному ліцеї Варшави

Міністр закордонних справ України закликав Польщу до покарань причетних до цькування українців. Заява Андрія Сибіги пролунала на тлі повідомлень про булінг доньки ексгравця збірної України з волейболу Юрія Гладира у польському навчальному закладі.

У суботу, 20 грудня, польський новинний сайт Onet повідомив про те, що у престижному ліцеї Варшави TE Vizja донька ексгравця збірної України з волейболу Юрія Гладира стала жертвою булінгу. Вказується, що 15-річна Дар’я отримувала від однолітків вульгарні та образливі текстові й голосові повідомлення. Наголошується, що окрім цькування у мережі, дівчину ображали й безпосередньо у стінах навчального закладу.

Родина Гладир заявила, що керівництво ліцею, навчання у якому коштує 5 тис. злотих на місяць, не вжило жодних заходів й кривдники Дар’ї залишились безкарними. А згодом стало відомо, що українку виключили з ліцею. Керівництво навчального закладу зобов’язало Дар’ю Гладир залишити ліцей до 31 грудня 2025 року.

На публікацію журналістів відреагувала польська поліція. Правоохоронці заявили, що почали перевірку опублікованої інформації щодо булінгу Дар’я Гладир, а також зв’язалися з батьками українки. Крім того, родина дівчинки залучила адвоката для захисту Дар’ї у суді.

«Ми щиро дякуємо поліції за їхні негайні та рішучі правові дії. Сьогодні вже відбулися перші процесуальні дії, за участю як неповнолітньої та її матері. Зараз ми очікуємо подальшого розвитку подій і сподіваємося, що винні в цих діяннях будуть покарані», – цитують журналісти Onet адвоката родини Гладир Матеуша Міцкевича.

У неділю, 21 грудня, цькування Дар’ї Гладир у польській школі також прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Булінг українки у Варшаві міністр назвав «категорично неприпустимим». За словами Сибіги, він вже обговорив ситуацію зі своїм польським колегою Радославом Сікорським, який пообіцяв «відреагувати належним чином».

«Наполягаю як міністр закордонних справ України на справедливому покаранні тих, хто дозволяє собі ксенофобські випади стосовно українців як у Польщі, так і в інших країнах. Український народ точно не заслужив такого ставлення. Вважаю, що кілька показових кейсів відповідальності за такі дії здатні показати всім іншим, що така поведінка не може та ніколи не буде нормою в цивілізованому європейському суспільстві [...] Ми це толерувати не будемо», – написав Андрій Сибіга.

41-річний спортсмен Юрій Гладир був гравцем чоловічої збірної України з волейболу з 2007 до 2011 року, наразі він представляє польський клуб «Ястшембскі Венгель». Як вказує «Чемпіон», Гладир чотири рази ставав чемпіоном Польщі, тричі вигравав Суперкубок та двічі Кубок Польщі.

Нагадаємо, 20 грудня стало відомо, що польські користувачі соцмереж поширили фейк про причетність 12-річної українки до вбивства 11-річної школярки у Польщі. МВС країни заперечило причетність українки до злочину та повідомила, що за підозрою у вбивстві правоохоронці затримали 12-річну громадянку Польщі.