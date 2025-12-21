Шведські митники проводять обшуки на російському судні

Шведська митна служба проводить обшуки на російському судні Adler, яке перебуває у санкційному списку ЄС через транспортування зброї з Північної Кореї до Росії. Про це у неділю, 21 грудня, повідомив шведський мовник SVT.

Вказується, що у суботу, 20 грудня, контейнеровоз Adler прямував протокою Ересунн, але через поломку двигуна став на якір біля шведського міста Геганес. Шведська митна служба звернулася до Берегової охорони та разом з Національною поліцією, Службою безпеки й прокуратурою зайшли на борт судна, щоб здійснити обшуки. Зазначається, що екіпаж Adler не чинив спротиву.

Перевірка судна відбувається у межах «протидії гібридної діяльності Росії» та торгівлі зброєю у водах країн ЄС. Судно Adler та його російська компанія-власник M Leasing LLC перебуваються під санкціями Євросоюзу, оскільки забезпечували транспортування зброї з Північної Кореї до Росії, що потім використовувалась для війни проти України.

Відомо, що 15 грудня судно вийшло з порту у Санкт-Петербурзі, але інформації щодо його пункту призначення немає.

Нагадаємо, 16 грудня Військово-морські сили Швеції повідомили, що зафіксували російських військових на танкерах тіньового флоту РФ.