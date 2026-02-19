Геннадію Труханову припинили українське громадянство 14 жовтня

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов у середу, 18 лютого, заявив, що його адвокати отримали офіційні документи, які нібито підтверджують відсутність у нього громадянства Російської Федерації.

Труханов розповів, що тривалий час намагався отримати відповідну інформацію через українські державні органи, однак безрезультатно. Після цього його захисники звернулися до країн, які підтримують дипломатичні відносини з Росією. 30 грудня вони отримали відповідь, у якій зазначено, що у Труханова немає російського громадянства. Ексмер Одеси наголосив, що має на руках юридично підтверджені документи.

Він публічно звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням доручити компетентним органам перевірити надані документи та ухвалити рішення відповідно до закону. Крім того, Труханов закликав комісію при президентові з питань громадянства переглянути попередні висновки з урахуванням нових матеріалів та надати Зеленському повну інформацію щодо ситуації.

«Я не прошу привілеїв. Я наполягаю на законності. Я був і залишаюсь громадянином України. І це – незмінно», – написав він.

Нагадаємо, 13 жовтня 2025 року, на сайті Офісу президента зареєстрували петицію з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова. Автор петиції стверджував, що в умовах повномасштабної війни подвійне громадянство мера Одеси, про яке писали українські медіа, становить загрозу для безпеки країни. Вже вранці 14 жовтня петиція набрала необхідні 25 тис. підписів і того ж дня президент Володимир Зеленський після наради щодо безпекової ситуації в деяких регіонах України повідомив, що отримав «підтвердження наявність російського громадянства в деяких людей» і підписав укази щодо них. За даними ЗМІ, йшлося і про Труханова.

Пізніше слідчі СБУ повідомили, що Труханова позбавили українського громадянства. Служба безпеки оприлюднила копії документів, які нібито підтверджували наявність в нього чинного російського громадянства. Згідно з документами, 15 грудня 2015 року Труханов отримав закордонний паспорт Росії. Документ, виданий на 10 років, залишався чинним на той момент.

Слідчі зазначали, що у 2017 році представники Труханова подали заяву до російських уповноважених органів, після чого суд у Московській області анулював дію його внутрішнього паспорта. Однак у додаткових роз’ясненнях було зазначено, що скасування чи відмова особи від такого документа «не призводить до втрати громадянства Російської Федерації, набутого особою на законних підставах».

15 жовтня журналісти-розслідувачі видання The Insider назвали підробкою копію російського паспорта тодішнього міського голови Одеси. Медіа пояснювало, що номер документа, який опублікувала СБУ, вказує на те, що він був виданий 2 листопада 2010 року, а не в грудні 2015 року. За даними журналістів, паспорт із таким номером дійсно був виданий цього дня, але не Труханову, а громадянці РФ Татьянє, яка потім з цим паспортом перетинала російський кордон. Крім того, видання зазначало, що ім’я Геннадій латинськими літерами має транслітеруватися з двома n, а на копії від СБУ – одна літера.