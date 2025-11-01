14 жовтня президент припинив українське громадянство Геннадія Труханова

Служба безпеки України досі не скасувала допуск колишнього мера Одеси Геннадія Труханова до державної таємниці. Про це на судовому засіданні з обрання запобіжного заходу експосадовцю заявив його адвокат Олександр Лисак, передає «Слідство.Інфо».

За словами адвоката, Геннадій Труханов надалі має доступ до державної таємниці, який він отримав у 2014 році, коли став міським головою Одеси. Перевірку щодо надання чи позбавлення цього доступу здійснює Служба безпеки України.

«Знаєте, яку відповідь я отримав буквально три дні тому? Його (йдеться про Геннадія Труханова, – ред.) доступ до державної таємниці не припинено. Тобто на сьогодні він продовжує мати доступ до секретних матеріалів. Якщо в розпорядженні служби були відомості про те, що він громадянин іншої держави, то чому йому не припинили доступ? Логічно? Логічно», – повідомив Олександр Лисак.

Журналісти «Слідства.Інфо» наразі звернулися до СБУ за офіційним коментарем щодо цього приводу.

Олександр Лисак також розповів, що зробив адвокатський запит щодо указу президента про припинення громадянства Геннадію Труханову, однак досі не отримав відповідь.

«Такі укази офіційно не оприлюднюються, тому ми навіть не знаємо, чи був один документ на кількох людей, чи окремі укази. Я не можу нічого оскаржувати, поки не бачу самого указу – на підставі чого тоді формувати позов? Коли мені нададуть документи або рішення комісії при президенті, тоді ми зможемо діяти логічно. У матеріалах справи вказано, що документи недійсні, але не зазначено – коли, ким і на якій підставі», – зазначив адвокат.

Нагадаємо, 14 жовтня, президент Володимир Зеленський підписав указ про припинення українського громадянства ексмера Одеси Геннадія Труханова. Сам експосадовець заявив, що це рішення є «фальсифікацією». Труханов повідомив, що оскаржуватиме його в судах.

15 жовтня журналісти-розслідувачі видання The Insider назвали копію російського паспорта міського голови Одеси Геннадія Труханова, яку оприлюднила Служба безпеки України, підробкою.

28 жовтня ексмер Одеси Геннадій Труханов та ще восьмеро посадовців Одеської міської ради та КП «Міські дороги» отримали підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час сильних злив в місті 30 вересня. Тоді внаслідок негоди загинули десятеро людей, зокрема восьмирічна дівчинка.

31 жовтня Печерський райсуд Києва призначив Геннадію Труханову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 грудня. Також його зобовʼязали носити електронний браслет. Сторона захисту заявила, що оскаржуватиме рішення суду.