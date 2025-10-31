Геннадію Труханову призначили цілодобовий арешт на 60 діб

У Києві суд призначив підозрюваному у службовій недбалості ексмеру Одеси Геннадію Труханову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Термін арешту – до 28 грудня, повідомила суддя під час засідання 31 жовтня.

Суд задовольнив клопотання прокурорів, які вимагали для Труханова цілодобовий домашній арешт. Також його зобовʼязали носити електронний браслет.

Сторона захисту колишнього мера Одеси заявила, що оскаржуватиме рішення суду.

До цього суд обрав запобіжні заходи ще вісьмом посадовцям, Одеської міської ради. Зокрема, під нічний домашній арешт на два місяці помістили заступницю Труханова Ганну Позднякову.

Нагадаємо, 28 жовтня Геннадію Труханову оголосили про підозру в службовій недбалості – за даними правоохоронців, він та ще кілька його підлеглих не вжили необхідних заходів під час сильних злив в Одесі наприкінці вересня. Тоді внаслідок негоди загинули десятеро людей, зокрема восьмирічна дівчинка.

14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав «підтвердження наявність російського громадянства в деяких людей» і підписав укази про позбавлення українського громадянства щодо них – зокрема, йшлося про Геннадія Труханова. Після позбавлення громадянства Труханов не може обіймати посаду мера Одеси. Сам експосадовець заявив, що рішення про припинення громадянства є «фальсифікацією». Труханов також заявив, що оскаржуватиме це рішення в судах.

15 жовтня журналісти-розслідувачі видання The Insider назвали копію російського паспорта міського голови Одеси Геннадія Труханова, яку оприлюднила Служба безпеки України, підробкою.