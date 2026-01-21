61-річний Труханов від листопада перебував під домашнім арештом

У середу, 21 січня, Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова на особисте зобов'язання. З нього також зняли електронний браслет. Про це в коментарі «Суспільному» повідомив адвокат Олександр Лисак.

Як відомо, 28 жовтня 2025 року колишній мер Одеси Геннадій Труханов та ще восьмеро посадовців Одеської міської ради та КП «Міські дороги» отримали підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час сильних злив в місті 30 вересня. Тоді внаслідок негоди загинули дев’ятеро людей.

31 жовтня Печерський райсуд призначив Геннадію Труханову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 грудня. У грудні суд продовжив запобіжний захід ще на місяць.