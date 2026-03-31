За Ганну Петричкович проголосувало 519 львів'ян

Львівська міська рада у вівторок, 31 березня, оголосила результати конкурсу «Найкращий двірник Львова – 2026». Перемогу здобула двірничка Шевченківського району Ганна Петричкович. Також у Львові обрали найкращих двірників у кожному районі. Переможців нагородив міський голова Львова Андрій Садовий.

За Ганну Петричкович проголосувало 519 людей – це рекордна кількість голосів від часу започаткування конкурсу. Цьогорічна переможниця працює двірничкою з 1989 року, тобто 37 років. Ганна Петричкович є ветеранкою житлово-комунального господарства. Жінка прибирає будинки на вул. Шевченка, 372, 366б, 374, 406 на території мікрорайону Рясне-1. Також брала активну участь у ліквідації наслідків ракетного обстрілу, регулярно бере участь у загальних толоках.

Ганна Петричкович вирішила перерахувати свою премію, 25 тис. грн, на ЗСУ.

Найкращі двірники кожного району Львова стали:

найкращим двірником у Залізничному районі стала Ганна Заяць (УК «ПП САД-ЛВ», вул. Братів Міхновських, 23) – за неї проголосувало 429 львів’ян;

найкращим двірником у Сихівському районі став Ярослав Пришля (ПП «ДС», вул. Пимоненка, 20, 20а, 32) – за нього проголосувало 369 людей;

найкращим двірником Личаківського району стала Катерина Буждаган (ЛКП «Господар», вул. Ярошинської, 2) – за неї проголосувало 168 людей;

найкращим двірником у Галицького району стала Марія Кавалець (ЛМКП «Айсберг», вул. Коперника, вул. Колесси, вул. Звіринського) – за неї проголосувало 105 львів’ян;

найкращим двірником Франківського району став Василь Палиця (ЛКП «Магістральне», вул. Володимира Великого, 51) – за нього віддали 53 голосів.

«Цього року на звання “Найкращий двірник Львова-2026” претендувало 62 кандидати. Традиційно їх на конкурс подавали самі мешканці, а згодом відбулося голосування. У ньому взяла участь 4441 людини. Найбільше кандидатів було із Шевченківського району, звідки і наша переможниця», – розповів координатор конкурсу «Найкращий двірник Львова» Назар Кушнір.

Нагадаємо, конкурс на звання найкращого двірника Львова започаткували у 2018 році. Тоді ним обрали Мирослава Новоставського. Переможцем конкурсу «Найкращий двірник Львова – 2019» став Володимир Катинський. Титул «Найкращий двірник Львова – 2020» знову здобув Мирослав Новоставський. У 2021 році через ковід, а у 2022 році – через повномасштабне вторгнення – конкурс не проводили. «Найкращим двірником Львова-2023» обрали Богдана Єсипа. «Найкращим двірником Львова-2024» стала Ганна Чаус. Тоді вперше за п’ять років конкурсу перемогу отримала жінка. «Найкращим двірником Львова-2025» стала Іванна Кучма.