Найкращий двірник Львова отримав у подарунок поїздку в Європу

Володимир Катинський поїде у тур в Краків, Прагу, Відень та Будапешт

У Львові визначили найкращих двірників міста. З нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення їх нагородили, переможець конкурсу отримав в подарунок туристичну поїздку в Європу.

Переможцем конкурсу у 2019 році став двірник ЛКП «Балатон-409» Володимир Катинський. Сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий вручив переможцю подяку від громади Львова та подарунковий сертифікат на тур «Вікенд в Європі – Краків, Прага, Відень та Будапешт». 5 двірників з інших районів Львова, які також набрали найбільшу кількість голосів, нагороджені подяками і подарунковими сертифікатами на мандрівку в Кам’янець-Подільський. Серед них:

- Ганна Баран – двірник ЛМКП «Айсберг» Галицької районної адміністрації;

- Роман Рокитський – двірник ЛКП «Сяйво» Залізничної районної адміністрації;

- Ольга Крап – двірник ЛКП «Господар» Личаківської районної адміністрації;

- Олеся Бутиль – двірник ОСББ «Чукаріна, 7» Сихівської районної адміністрації;

- Ярослава Пивовар – ОСББ «24-й Меридіан» Франківської районної адміністрації.

фото прес-служби ЛМР

«Кожен двірник отримає ще премію в розмірі посадового окладу. Будь-які реформи завжди починаються з чистоти. Важливо, щоб чистота була фізична», — сказав під час нагородження міський голова Львова Андрій Садовий.

72-річний переможець конкурсу «Найкращий двірник Львова-2019» Володимир Катинський працює двірником з 2006 року. Пан Володимир прибирає 1-3 під’їзди будинку №4 на вул. Гетьмана Мазепи та прибудинкову територію. Від мешканців будинку неодноразово отримував подяки за якісну і сумлінну роботу, а від ЛКП «Балатон-409» – грамоти.

Нагадаємо, конкурс на визначення найстараннішого двірника Львова тривав з 1 до 14 березня, а голосування відбувалося на Facebook-сторінці «Гаряча лінія міста Львова». Мешканці Львова запропонували 156 кандидатур двірників. До другого туру увійшли 58 кандидатів.

Торік переможцем конкурсу став Мирослав Новоставський, який доглядає територію будинку на вул. Володимира Великого, 117. Про пана Мирослава написали і зняли сюжети багато ЗМІ, зокрема, британське агентство новин Reuters, радіо «Свобода» та низка провідних українських і регіональних мас-медіа.

День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення відзначається щорічно у третю неділю березня.