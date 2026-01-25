Галина Куть, відома в Facebook як Цьотка Галька зі Львова, вже сьомий рік веде блог, у якому ділиться життєвими історіями та розповідає про будні комунальної сфери. Нині вона працює майстринею дільниці ЛКП «Старий Львів» і щодня координує роботу двірників у центральній частині міста. Журналісти ZAXID.NET провели з нею робочий день, щоб побачити, як виглядає ця робота зсередини.

Свій блог Галина почала спонтанно. Каже, колись її подруга порадила вести блог, так вона зареєструвала сторінку в соцмережах. Спершу це були короткі тексти, віршики й побутові замальовки. Уже тоді кожна вподобайка тішила, а згодом прийшло й ширше визнання.

«У 2021 році за рейтингами ICTV я увійшла до сотні найкращих блогерів України та посіла четверте місце в номінації “Життєві історії”», – каже Галина.

Після цього був тривалий період мовчання. Новий поштовх з’явився тоді, коли вона прийшла працювати в комунальну сферу. Саме тут, за її словами, «відкрилося друге дихання» і з’явилося бажання показати людям те, що зазвичай залишається непоміченим.

Робочий день майстрині дільниці починається о 6:30. Вона обходить закріплені території – вул. Кривоноса, Довбуша, Княжу, а згодом і центральну частину міста, поблизу площі Ринок. Під час обходу спілкується з двірниками, перевіряє санітарний стан, цікавиться, чи не трапилося за ніч надзвичайних ситуацій і чи не бракує інвентарю – лопат, піскосуміші чи солі.

До комунальної сфери Галина прийшла не одразу. Певний час жила за кордоном, а після початку повномасштабної війни повернулася до Львова через родину. Працювала на заправці, а згодом випадково потрапила в ЛКП. Каже, не очікувала, що ця робота їй настільки сподобається.

«Робота в комунальній сфері водночас і одноманітна, і зовсім не схожа сама на себе. Особливо складно взимку, коли сніг і ожеледиця. Робота робиться, а її не видно», – каже Галина, зазначаючи, що саме це часто стає причиною нерозуміння з боку містян.

У своєму блозі вона принципово пише «по-простому». Каже, що офіційні сторінки ЛКП і адміністрацій подають інформацію правильно й чітко, але їй важливо пояснити, як усе виглядає насправді – без канцеляризмів і прикрас. Саме тому її сторінка має активну й живу аудиторію.

Нині на блог Галини підписано близько 50 тисяч людей. За статистикою, лише близько 10% із них – львів’яни.

«Найбільше мене читають на сході України, де собливо тішаться львівським говіркам і діалектним словам», – сказала блогерка.

У майбутньому Галина не виключає, що спробує себе й у форматі коротких відео, зокрема в TikTok, але каже, що хоче робити це якісно й усвідомлено. Головною ж мрією називає завершення війни. Усе інше, переконана вона, можна поступово реалізувати власними зусиллями.